Chantier d'insertion au Lazaret 2 -1er décembre 2017

Depuis 2004, le Département s’est engagé dans une vaste entreprise de préservation et de valorisation du Lazaret de la Grande Chaloupe, avec le soutien d’autres partenaires.

L’organisation de 6 chantiers d’insertion a permis, une ouverture permanente de ce site au public. S’y sont ajoutés la mise en place de programmes de recherches et de collecte de témoignages, la réalisation de documentaires, la publication d’un ouvrage se rapportant au thème de l’exposition permanente « Engagisme et Quarantaine » et aux conditions de vie dans ce lieu de quarantaine.

