Chantier d’Adduction en Eau Potable de Manapany les Hauts

L’objectif des travaux de sécurisation actuellement en cours sur cette zone vont permettre d’étendre la zone de distribution de la ressource des Hirondelles à tout le secteur de Manapany.

L’opération a été décomposée en deux phases : Manapany aval : construction d’une station de pompage accolée au réservoir Manapany I refoulant l’eau traitée des Hirondelles via un pompage intermédiaire jusqu’au réservoir Manapany II.

Une conduite de distribution sera également posée en parallèle.



construction d’une station de pompage accolée au réservoir Manapany I refoulant l’eau traitée des Hirondelles via un pompage intermédiaire jusqu’au réservoir Manapany II. Une conduite de distribution sera également posée en parallèle. Manapany amont : construction d’une station de pompage accolée au réservoir Manapany II qui refoulera l’eau vers une bâche de stockage à créer en partie haute du secteur.

Une conduite de distribution principale et des antennes annexes seront également posées.. Ces travaux incluent aussi le renforcement de la

conduite d’adduction du captage de Manapany vers le réservoir Manapany II.

Cette eau non traitée pourra être utilisée en situation de secours si la ressource des Hirondelles venait à être indisponible.

En parallèle, une étude pour la mise en place d’une éventuelle petite unité de potabilisation de cette eau sera également lancée l’année prochaine.







