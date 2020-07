La grande Une Chantier NRL : Pas d'accord ce jeudi soir, les discussions reprennent ce vendredi

La réunion commencée ce jeudi matin a pris fin tard dans la soirée. État, Région et groupement avaient rendez-vous pour décider des suites du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Après plus de 10 heures d'échanges, les différentes parties sont ressorties sans trouver d'accord, les échanges se poursuivront ce vendredi. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 21:59 | Lu 1069 fois

"Une réunion de travail longue et importante", a déclaré Didier Robert. Les différentes parties ont décider de prolonger les discussions ce vendredi à 14H30.



