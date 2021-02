La grande Une Chantier NRL: Les transporteurs du GRTS lèvent le barrage filtrant mais continuent le combat

Le combat continue pour les transporteurs du GRTS. Malgré la levée de leur barrage filtrant ce lundi, les transporteurs menés par Hubert Poinapin comptent bien aller au bout de leur contestation. Après deux réunions avortées avec le président de la CCIR en fin de semaine dernière et dans l’attente d’un référé de la part du groupement NRL quant à leur réintégration dans le marché MT 6-1, ils restent "plus déterminés que jamais" dans leur combat. Par SI - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 10:46 | Lu 1011 fois

Ce lundi, pour la première fois depuis le début du mouvement du GRTS, le barrage filtrant mis en place par les transporteurs mécontents a été levé tôt ce matin, "sur constat de notre propre huissier", indique Hubert Poinapin. "Nos camions sont tout de même sur place mais il n’y a plus de barrage filtrant pour les camions qui livrent sur le chantier MT 6-1", explique-t-il.



Les transporteurs membres du GRTS sont, pour rappel, mobilisés depuis plusieurs jours pour dénoncer "la mainmise" de Jean-Bernard Caroupaye sur le marché de remblaiement de la digue MT6-1. Ils lui reprochent notamment de les avoir éjecté de ce marché après un désaccord sur les parts attribuées à chaque groupement. Le GRTS, qui bénéficiait initialement de 10% du marché, a finalement été éjecté de ce marché de remblaiement alors que le groupement en attendait 20%, "à parts égales avec les 5 groupements représentés". Le groupement de Jean-Bernard Caroupaye, TransRun Logistics, qui représente une cinquantaine d’entreprises de transports, a quant lui bénéficié de 45% de ce marché.



"On va procéder d’une autre manière et changer notre méthode. Nous attendons le référé du groupement NRL mardi après-midi et nous verrons quoi faire ensuite. Ce qui est sûr, c’est que le combat continue", prévient le président du Syndicat réunionnais des transporteurs et des terrassiers (SRTT).



Ce référé est également attendu par la partie adverse, qui en a "assez" des "histoires" autour du partage de ce marché MT 6-1. "Nous sommes confiants de notre côté quant à l’attente de ce référé", indique sans en dire plus le président de la FNTR, Jean-Gaël Rivière.



Réponse ce mardi.