Chantier NRL: L'État, la Région et le groupement toujours en négociations

Le groupement (GTOI, SBTPC et Vinci), la Région et l’État sont toujours en réunion à la préfecture afin d'essayer de trouver des solutions pour la poursuite du chantier de la NRL. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 17:15 | Lu 1563 fois

Des négociations attendues par les transporteurs qui ont dû quitter la Région hier après 9 jours de mobilisation. Eux, demandent à poursuivre leur travail sur le chantier. C’était l’occasion d’ailleurs pour le président de Région, Didier Robert, de rappeler sa volonté de "terminer la NRL" mais "sur un juste prix". C’est de cela que les différentes parties discutent, notamment en visioconférence avec la métropole, ce jeudi depuis plus de 8 heures.



Pour rappel, depuis le 21 octobre 2019 le Groupement - composé des sociétés GTOI, SBTPC et VINCI Construction Terrassement - n’est plus autorisé à poursuivre les travaux du marché MT 5.2, soit la section de 2,7 km de digue de la Nouvelle Route du Littoral. Région et groupement se renvoient la balle sur les responsabilités de l'arrêt du chantier. Suspension de l'exploitation de la Carrière de Bois-Blanc/Ravine du Trou, rallonge des coûts, les difficultés d'approvisionnement en matériaux constituent l'obstacle principal à la poursuite du chantier.



