Chantier NRL : 120 étudiants étrangers à la découverte de l’innovation réunionnaise

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’accueil des étudiants étrangers inscrits à l’Université de la Réunion, pour l’année 2018-2019. Après une matinée de rencontre et d’information qui s’est déroulée en amphithéâtre au campus du Moufia, les nouveaux arrivants se sont dirigés vers le chantier de la Grande Chaloupe, où une visite de deux heures a permis notamment de découvrir l’avancement du viaduc.



Selon Frédéric Miranville, "La Région Réunion accompagne l’Université dans sa stratégie d’internationalisation et de rayonnement sur l’Océan indien. Il y a à La Réunion, une vraie capacité à créer et réaliser des projets d’envergure où l’innovation réunionnaise est un véritable moteur".



Au programme également, la visite sur la ville du Port, des unités de fabrication des voussoirs et des piles. Pour Didier Robert, « l’intérêt exprimé par ces étudiants est révélateur de la portée mondiale de ce chantier. Nous montrons ainsi que la Réunion est capable de gérer un projet international. Ces étudiants étrangers ont compris que cette nouvelle route est en train de changer la vie des Réunionnais ».



Les étudiants étrangers en chiffres:

4600 candidatures venus de tous les continents

954 étudiants répartis en 62 nationalités inscrits en 2017-2018

422 étudiants de 45 nationalités déjà inscrits pour l’année qui s’ouvre



Les visites du chantier de la NRL :

Du lundi au vendredi. Le matin ou l’après-midi.

Réservation au 0262 295115 edgc@cr-reunion.fr



Crédits photos; Jérôme Boyer / Didier Rivière