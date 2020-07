A la Une ... Chantal Manès-Bonnisseau, une Réunionnaise rectrice de l'académie de La Réunion

La Réunionnaise Chantal Manès Bonnisseau devient la 12e rectrice depuis la création de l'académie de La Réunion, il y a 36 ans et c'est la première femme à occuper ce poste. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 13:30 | Lu 2969 fois





Chantal Manès-Bonnisseau a été nommée rectrice de l’académie de La Réunion et chancelière des universités, en conseil des ministres, le 29 juillet 2020. Elle succède à Vêlayoudom Marimoutou, qui a pris le poste de secrétaire général de la Commission de l’océan Indien depuis le 16 juillet dernier.

Nommée rectrice de la Réunion, je remercie les ministres JeanMichel Blanquer et Frederique Vidal de l’honneur qu’ils me font. Je suis fière de me consacrer à la réussite des jeunes de ce territoire où je suis née.@jmblanquer @VidalFrederique @AcLaReunion

— Chantal Manes Bonnisseau (@ChantalManes) July 30, 2020

Elle est diplômée de l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, agrégée d’anglais et titulaire d’un DEA de littérature anglophone. Après une expérience professionnelle de cheffe d’entreprise pendant 6 ans, elle devient enseignante d’anglais en 1998, puis inspectrice pédagogique régionale d’anglais en 2005. Elle est cheffe du service de coopération universitaire, éducative et linguistique à l’ambassade de France à Washington en 2005, avant de devenir sous-directrice des affaires européennes et multilatérales au ministère de l’éducation nationale. Elle est inspectrice générale depuis février 2012.



En 2018, elle est l’auteure, avec le journaliste Alex Taylor, d’un rapport consacré à une "meilleure maitrise des langues vivantes étrangères", avant d’assurer le pilotage national du plan « Dix mesures pour une meilleure maîtrise des Langues vivantes étrangères en France ».

