A la Une . Chantal Manès-Bonnisseau : Nous voulons que tous les enfants retrouvent le chemin de l'école

Ce vendredi marquait les derniers préparatifs pour la rentrée scolaire du 17 août avec la pré-rentrée de la communauté éducative. C'est dans un contexte particulier que la rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau s’exprime - aux côtés du préfet Jacques Billant et de la directrice de l'ARS Martine Ladoucette - sur les mesures de lutte contre le Coronavirus COVID-19 et leur prise en compte dans la perspective du retour sur les bancs de l'école pour les marmailles réunionnais. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 18:06 | Lu 739 fois





La rectrice a insisté sur la nécessité d'un retour généralisé à l'école, après des mois de confinement suivis d'une rentrée en mi-teinte: "Nous voulons que tous les enfants retrouvent le chemin de l'école, dont ils ont été privé trop longtemps. C'est un enjeu d'équité sociale et d'égalité", dit-elle. Aussi la rentrée se fera-t-elle bien ce lundi 17 août pour tous, à l'exception des élèves des 14 écoles liées aux clusters dionysiens. Chantal Manès-Bonnisseau a insisté sur la nécessité de raison garder, citant Franklin Roosevelt: "Ce dont nous devons avoir peur est la peur elle-même".



En cas de suspicion d'un cas de Covid-19 dans un établissement, soit en cas de symptômes pouvant évoquer le Covid, et en l'attente d'un avis médical, la personne concernée sera renvoyée chez elle. En cas de cluster clairement identifié par l'ARS, tels les 2 identifiés au Bas de la rivière et à Sainte Clotilde, une fermeture partielle ou complète d'établissement pourrait être décidée, avec pour objectif "une solution juste et circonscrite".



Interrogée sur la fermeture de 14 écoles, sans que les collèges attenants ne soient fermés aussi, la rectrice a expliqué que ces écoles ont été fermées en raison de personnels Covid+, ce qui n'est pas le cas dans les collèges de la zone. Néanmoins, ces deux collèges feront l'objet d'une surveillance particulière, étant situés dans des zones de présence de clusters.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

