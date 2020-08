A la Une . Chantal Manès-Bonnisseau: "Je suis fière d'être Réunionnaise"

La nouvelle rectrice de l’académie de La Réunion est arrivée ce matin sur notre île. Chantal Manès-Bonnisseau a fait part de son émotion quant à ce retour sur sa terre natale et sa fierté d’être la première rectrice réunionnaise. Et c’est dans un contexte de pandémie qu’elle fera sa première rentrée scolaire dans deux semaines: "je ressens une très grande responsabilité". Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 18:12 | Lu 969 fois

"J’enlève mon masque pour l’interview, mais je tiens à le porter car c’est mon premier message aux parents, aux enfants, aux professeurs et à tous les citoyens de l’île: portez le masque, respectez les gestes barrières, de façon à ce que nous contribuons tous à arrêter la circulation du virus. Ce qui nous permettra de tenir une rentrée réussie le 17 août pour tous les élèves de l’académie".



Chantal Manès-Bonnisseau l’a affirmé ce matin lors de sa visite à l’école André Marimoutou de Saint-Benoît : le scénario privilégié pour l’académie de La Réunion est celui d’une rentrée en présentiel le 17 août pour tous les niveaux.



D’autres scénarios sont également prévus si la situation sanitaire venait à se dégrader: "Nous sommes préparés et nous saurons y faire face" assure-t-elle.







"Je suis fière d’être Réunionnaise"



C’est dans ce contexte historique de pandémie de coronavirus, que la nouvelle rectrice de La Réunion prend ses fonctions ce mardi. Arrivée ce matin même sur son île natale, elle a tenu à visiter l’école André Moutoussamy de Saint-Benoît où se tiennent les "vacances apprenantes".



"J’arrive dans un territoire auquel je suis très attachée, donc je ressens une grande responsabilité. Je suis fière d’être Réunionnaise. C’est une émotion et un grand honneur, et je le vis chaque minute avec beaucoup de plaisir", confie-t-elle avec le sourire à la presse locale, conviée à sa visite.



Chantal Manès-Bonnisseau prendra le temps dans les prochains mois de poser un diagnostic sur les priorités éducatives locales, mais suivra avant tout le plan national établi par le ministère: connaissance des fondamentaux chez les plus jeunes, la réforme du lycée, et la transformation de la voie professionnelle.



Et pour ce qui est des sujets qui fâchent, comme le manque de moyens souvent dénoncé par les syndicats, ou encore la problématique des mutations, du décrochage scolaire et des violences, il faudra laisser à la nouvelle rectrice, arrivée il y a moins de 24 heures, le temps de s’installer.









