A la Une . Chantage affectif : L'"arnacœur" écroué et condamné à 3 ans de prison

Un Saint-Andréen aurait extorqué d'importantes sommes d'argent en évoquant des traitements indispensables pour soigner son cancer. Interpellé ce mardi, le maître-chanteur, qui menait grand train, a été jugé dans le cadre de la comparution immédiate. Par IS-LR - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 07:43





À l'aide de ce chantage affectif, le quinquagénaire s'est fait remettre plusieurs sommes d'argent. Il aurait soutiré à ses victimes près de 75.000 euros. De plus, il s’était installé plusieurs semaines dans trois hôtels - à Terre Sainte, Saint-Joseph et au Tampon - sans jamais régler les notes, soit un préjudice total de 5500 euros.



L'homme se réclamait de travailler au CHU et d’attendre la livraison de sa maison en construction pour justifier ses méfaits. Il avait tenté de piéger d’autres femmes de la même façon - en invoquant l’amour puis un cancer et des séances de chimiothérapie coûteuses avec photos et complices à l'appui- mais elles avaient senti le piège et coupé court à la relation.



A la barre, le prévenu reconnaît et regrette. Véronique Denizot, procureure de la République en titre, requiert 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire, à l’encontre de l’escroc en récidive qui "a construit une stratégie afin d’apitoyer et de jouer sur les sentiments auprès de victimes dont il avait compris la fragilité".



Il est reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire. Il est maintenu en détention. Max R., n'est autre qu'un manipulateur et un maître-chanteur. Il recrutait ses victimes potentielles sur un site de rencontres bien connu . Pour séduire et appâter ses proies, il invoquait des difficultés financières dues à un cancer en phase terminale nécessitant de lourds et coûteux traitements.À l'aide de ce chantage affectif, le quinquagénaire s'est fait remettre plusieurs sommes d'argent. Il aurait soutiré à ses victimes près de 75.000 euros. De plus, il s’était installé plusieurs semaines dans trois hôtels - à Terre Sainte, Saint-Joseph et au Tampon - sans jamais régler les notes, soit un préjudice total de 5500 euros.L'homme se réclamait de travailler au CHU et d’attendre la livraison de sa maison en construction pour justifier ses méfaits. Il avait tenté de piéger d’autres femmes de la même façon - en invoquant l’amour puis un cancer et des séances de chimiothérapie coûteuses avec photos et complices à l'appui- mais elles avaient senti le piège et coupé court à la relation.A la barre, le prévenu reconnaît et regrette. Véronique Denizot, procureure de la République en titre, requiert 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire, à l’encontre de l’escroc en récidive qui "a construit une stratégie afin d’apitoyer et de jouer sur les sentiments auprès de victimes dont il avait compris la fragilité".Il est reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire. Il est maintenu en détention.