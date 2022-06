A la Une . Chantage : "Soit je prends ton tél, soit je le casse, soit tu me payes, soit je te viole"

À faits divers, fortune diverse. Ce lundi 13 juin, le tribunal a envoyé deux délinquants de la route en détention. Un jeune homme de 21 ans, qui comparaissait pour des faits d'agression sexuelle et violences, a quant à lui était plutôt épargné au regard des faits. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 17:51

Anthony M., 21 ans, devait répondre d'agression sexuelle et de violences sur sa compagne pour des faits datant du mois d'avril dernier et du mois de mai. Il comparaissait libre sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une comparution différée. Ils sont jeunes, en couple et ont un bébé de 10 mois. Tout est prétexte à se disputer et systématiquement, il répond par des violences.



Le 23 avril, il lui assène des coups de poing suite à une dispute. Elle veut le quitter et il ne veut pas partir de chez elle. Les gendarmes de Saint-Paul viennent et constatent ses blessures, elle aura 3 jours d'ITT. Lui sera convoqué pour un stage de gestion de la violence en juillet prochain.



Il lui est fait interdiction de contact mais ils se revoient. Le 10 mai, il lui reproche d'avoir cassé son téléphone et la harcèle pour qu'elle lui rembourse. Elle finit par craquer et va à La poste de Saint-Paul pour lui tirer des sous. Elle tire 20€ et les lui jette à la figure devant tout le monde. "Elle a tiré 20€ mas mon tel fait 120€. Elle a jeté le billet en l'air et a dit :" tiens le chien attrape ton billet". Elle m'a traité comme un chien et je me suis énervé", explique-t-il à la présidente. Comme plusieurs témoins l'attestent, il l'a rouée de coups devant tout le monde avec son bébé dans les bras. Alors que les gendarmes arrivent et appellent les secours pour la soigner, il s'en va tranquillement.



"Il y a du chantage des deux côtés", tente l'avocat du prévenu



Lors de son audition, la victime rapporte un fait bien plus grave. Elle explique qu'il lui a fait du chantage. Alors qu'elle était nue sous la douche quelques jours plus tôt - toujours pour cette histoire de téléphone - il s'est approché d'elle en érection et lui a dit : "Tu as quatre solutions : soit je prends ton tél, soit je le casse, soit tu me payes, soit je te viole" en se frottant à elle. Elle s'est mise à pleurer et il a arrêté, dit-elle aux enquêteurs. À la barre, il réfute fermement les faits, reconnaissant les paroles mais pas les actes.



Le parquet estime que "son attitude est parfaitement inadmissible. Les faits d'avril ne l'on pas marqué car il recommence 15 jours après devant tout le monde. Pour les faits d'agression sexuelle quelques jours plus tôt, il a reconnu en garde à vue", tance la procureure qui requiert une peine d'1 an de prison dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire ainsi que le maintien en détention pour la partie ferme. "Un mandat de dépôt pour trois mois de prison alors qu'il comparait libre" s'offusque la défense. "Il y a du chantage des deux côtés. Déjà, elle ne voulait pas qu'il reconnaisse l'enfant, ensuite elle l'enfonce mais c'est parole contre la sienne. Il n'y a pas d'agression sexuelle, ni de tentative", plaide la robe noire qui demande du sursis probatoire intégral.



Le tribunal le déclare coupable de l'ensemble des faits et le condamne à la peine de 2 ans de prison, entièrement assortis d'un sursis probatoire.



