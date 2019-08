A la Une . Changement de temps, plus humide et venteux [ VIDEO ]

2019 AOUT 11 08h20 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Comme prévu la limite frontale passe ce Dimanche matin sur la moitié Sud apportant de l'humidité alors que l'alizé se renforce





TENDANCES POUR cE DIMANCHE 11 A LA REUNION:



Voir la petite vidéo ci-dessous avec cartes, animations satellites et quelques commentaires.



1: Dimanche matin : les nuages sont nombreux sur le Sud Sauvage, la région du volcan. Ils remontent jusque vers Saint Leu et de l'autre côté vers Sainte Rose puis Saint André.



Des averses sont observées sur ces régions plus souvent sur les pentes du Sud Sauvage, du volcan et dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose.



Sur le Nord et l'Ouest le soleil domine ce matin malgré des nuages .



Le vent souffle en rafales assez soutenues pouvant dépasser 60km/h entre Saint Pierre et l'Etang Salé et entre Sainte Rose et Gillot.

La région du volcan n'est pas en reste.



Le vent et l'humidité relative donnent un ressenti plus frais sur le Sud et l'Est par rapport à Samedi .



2: Dimanche après midi le risque pluvieux persiste sur le Sud Sauvage, les versants du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose.

Le vent chasse les nuages sur le littoral Sud et Sud-Ouest.



La couverture nuageuse péi est plus épaisse que Samedi sur les pentes de l'Ouest et du Nord avec la possibilité d'averses localisées. Les nuages glissent vers le littoral notamment les plages de l'Ouest en seconde partie d'après midi.



La haute mer est houleuse avec des vagues de 2m à 2m50 sur les côtes Ouest et Sud.

Température du lagon: entre 24 et 25°.



2: Lundi 12 Août: la moitié Est est exposée le matin aux entrées maritimes pluvieuses charriées par l'alizé qui souffle de manière assez soutenue.

Ces averses passagères peuvent temporairement se faire un chemin jusque Saint Denis ou Saint Pierre.



La journée ne s'annonce pas clémente au volcan qui restera dans l'humidité, le frais et le vent.



Le beau temps du matin sur les autres régions est altéré l'après midi par une évolution diurne modérée. Les nuages des pentes peuvent donner des averses sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest et s'étirent vers le littoral en cours ou fin d'après midi.



L'alizé est toujours chronométré entre 60 et 70km/h au plus fort sur le Nord et le Sud ainsi que dans la région du volcan et sur les sommets.



La haute mer reste houleuse. Les vagues déferlant sur les côtes Ouest et Sud s'amortissent progressivement.





Sur ce je vous souhaite un excellent Dimanche.



Cheers,

