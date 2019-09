A la Une .. Changement de temps ce weekend, d'ici là il fait plutôt beau et doux

2019 SEPTEMBRE 05 07h REUNION



PREVISIONS POUR LE JEUDI 05:



Des nuages voyagent au large des côtes Est et Nord-Est. Ils tutoient la côte et lâchent quelques averses.



Le ciel du volcan alterne entre nuages et éclaircies.



Ailleurs, le soleil matinal répond présent et le thermomètre réagit promptement.



L'après-midi, la couverture nuageuse péi a pris ses quartiers dans l'intérieur et sur les pentes. Des averses isolées sont observées.



Les hauts sommets sont temporairement accrochés et une averse reste possible au Maïdo.



Sur le littoral, le ciel se partage entre éclaircies et nuages ces derniers étant peut-être plus nombreux sur le Sud-Ouest en fin d'après midi.



Le vent faible et l'ensoleillement favorisent une douceur bien perceptible en journée.



La petite houle de 1m50 persiste sur les côtes Ouest et Sud.



NUIT DU JEUDI 05 AU VENDREDI 06:



Le littoral entre Sainte Rose et Saint André est exposé quelques averses. Les versants du volcan sont également intéressés.



Ailleurs le ciel se dégage en grande partie.



Les températures nocturnes ne sont probablement pas aussi fraîches dans les hauts que lors des nuits précédentes.



TENDANCES POUR LE VENDREDI 06 ET LE SAMDEI 07 :



Le temps calme et plutôt sec se maintient vendredi. Le vent reste modeste.



La mer par contre commence à s'agiter sur les côtes Ouest et Sud et la houle grossit en fin de journée.



Samedi : un alizé digne de ce nom fait son grand retour notamment sur les plages.



La houle grossit pour atteindre 3 à 3m50.



Un système frontal est susceptible d'apporter de la pluie et de la fraîcheur en fin de journée sur la moitié Sud.

On y reviendra.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 05 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI



SAINT DENIS: Maximum de 27/28° Celsius



LE PORT : Maximum de 28° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28/29° Celsius



SALINE: Maximum de 28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 27° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 27° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 25° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 26° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 27° Celsius



VOLCAN: Maximum de 12° Celsius



MAIDO: Maximum de 14° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° Celsius



CILAOS: Maximum de 22° Celsius



Maximum de 21° Celsius



