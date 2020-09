Changement d'objet social

SARL GILQUIN



SARL au capital de 10 000 €



Siège social : 8 rue du lycée



97425 LES AVIRONS



RCS de SAINT-PIERRE DE LA REUNION 790 756 936



L'AGE du 31/08/2020 a décidé de modifier l'objet social à compter du 31/08/2020.



Nouvel objet social : vente matériels agricole et BTP et la location (commerce de gros)

à également pour objet:

Import / Export, la formation, location, vente (commerce de gros) de matériels:

travaux publics (machine pour l’extraction, la construction et le génie civil),agricoles, parcs et jardins, automobiles,motocyclettes, vélos, camping-cars,camions,bateaux, véhicules nautiques à moteur,remorques, outillage divers, articles de loisirs et de sports, matériels de sécurité, (personnes, incendie) matériel de réception, quincaillerie, matériaux de construction, mobiliers, immobilier, Electroménager, vêtements, objets de décoration et d'équipements (en lien avec objet social), séjour touristique, le gardiennage : animaux, meubles,voitures,bateaux, matériels agricole, motos)

La vente ambulante: restauration, vêtements,bijou, décoration, meubles,jeux,jouets, alimentation

La gérance & exploitation de: restaurant, hôtel, gîtes,chambres d’hôtes,camping, parc d'attraction, base nautique,meublé de tourisme, parc aquatique

La réparation de motocyclette,, matériels parc et jardin, vélo, carrosserie, vnm, bateaux, engin agricole et travaux publics et industriels

Service d'aide à la personne

La fabrication de: meubles et verrières, cuisine,objets de décoration,, matériels agricole & BTP, objets métalliques,outils en acier, ferronnerie d'art, terrasse, aménagement immobilier.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés crées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandites, souscriptions ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêts économique ou la location gérance.

La création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fond de commerces, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements.



L'article objet des statuts a été modifié en conséquence.



Modification au RCS de SAINT-PIERRE DE LA REUNION.



Mr Jean-Luc GILQUIN