Société Changement d'heure ce dimanche: Plus que 2 heures de décalage avec la métropole

Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche en métropole. À 2 heures du matin, il faudra ajouter 1 heure à l'heure légale. Il sera alors 3 heures. De quoi réduire d'une heure notre écart avec la métropole, qui passe ainsi de 3 à 2 heures (de plus que l'Hexagone.



Pour rappel, le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne.



Justifiée à l'époque par des économies d'énergie, cette mesure est aujourd'hui discutée. Face à la contestation, une consultation a été lancée en ligne par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale en 2019. Elle a reçu plus de 2 millions de réponses.



Selon cette consultation, 61,16 % des participants avaient une expérience négative ou très négative du changement d'heure et 83,71 % souhaitaient y mettre fin, rapporte le site service-public.fr. En cas de suppression du dispositif, 59,17 % choisissaient de rester définitivement à l'heure d'été.



Le 26 mars 2019, les eurodéputés ont voté la suppression du changement d'heure. Une réforme qui devrait prendre effet en 2021 après le choix de l'heure (été ou hiver) par chaque État membre de l'Union européenne. Reste à voir si nous aurons deux ou trois heures de décalage avec l'Hexagone.







