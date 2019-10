Changement d'heure: 1h de plus de décalage avec la métropole

Cette nuit de samedi à dimanche, comme chaque dernier weekend d'octobre, la métropole change d'heure.



Elle recule d'une heure plus précisément. Autrement dit lorsqu'il sera 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures. Ce qui veut dire que les métropolitains pourront jouir d'une heure de sommeil en plus cette nuit.



Mais cela signifie également pour les résidents de l'Île de La Réunion que le décalage horaire avec les résidents métropolitains sera, non plus de 2 heures, mais de 3 heures.



La France métropolitaine change d'heure depuis 1976, au départ pour une simple question d'économie d'énergie. Mais ce passage à l'heure d'hiver pourrait bien être l'un des derniers.



En effet, la Commission Européenne est en pour parler sur la suppression de ce changement d'heure, depuis plus d'un an. Or la décision des euro-députés a été décalé à 2021.



En attendant, l'éternelle question reste "les Français choisiront-ils l'heure d'été ou l'heure d'hiver?"