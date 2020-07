Société Changement climatique : La répartition des baleines à Fanon modifiée

Une étude met en lumière l'impact du changement climatique sur les déplacements et la répartition des baleines à Fanon. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 28 Juillet 2020 à 11:12 | Lu 518 fois





Les scientifiques ont analysé une décennie de données acoustiques réalisées dans l'ouest de l'Atlantique Nord. Un total de 840 792 heures d'enregistrements ont été traités sur toutes les données disponibles.



L'étude montre un changement de répartition des baleines à bosse, des rorquals communs, des baleines bleues et baleines boréales dans l'ouest de l'océan Atlantique Nord sur de longues périodes et à de grandes échelles spatiales.



"Une décennie d'observations acoustiques a montré d'importants changements de distribution dans l'aire de répartition des baleines à fanons", constatent les auteurs de l'étude. Des changements "reflétant les changements climatiques connus" , analysent-il, rappelant qu'au cours des dernières décennies, le changement climatique a conduit à des augmentations spectaculaires de la température des océans.



Dans ce contexte, les nouveaux habitats nécessiteront "une protection supplémentaire contre les menaces anthropiques telles que les engins de pêche fixes, la navigation et la pollution sonore", est-il souligné. Les collisions avec les navires, les enchevêtrements et le bruit sont les principales menaces pesant sur ces espèces.