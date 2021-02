Changement à la direction régionale de Pôle emploi Réunion au 1er février

Angélique GOODALL est nommée Directrice Régionale de Pôle emploi Réunion à compter du 1er février.

Elle a débuté sa carrière au sein de l’ANPE Cadre à Nice en 1995 comme conseillère à l’emploi et gravit tous les échelons jusqu’au poste de directrice d’agence.

En 2005, elle a l’opportunité de revenir sur son île natale, La Réunion, pour occuper le poste de Directrice des Ressources Humaines de l’ANPE Réunion.



À la fusion ANPE-Assédic en 2008, elle est rappelée en métropole pour de nouvelles missions préparatoires à la création du nouvel opérateur Pôle emploi en Bretagne.

Après un passage à la Direction Générale de Pôle emploi à Paris, elle exerce des fonctions de DRH avec une spécialité en Performance sociale, successivement en Poitou-Charentes et Grand Est ; où elle a contribué aux travaux de regroupement des régions Alsace, Lorraine, et Champagne-Ardenne.



En janvier 2017, elle revient à La Réunion pour occuper le poste de Directrice Régionale Adjointe en charge des Opérations de Pôle emploi Réunion, aux côtés du Directeur Régional et contribue pendant quatre ans à la réussite des missions exercées par les équipes de Pôle emploi Réunion.



C’est son parcours éclectique, sa connaissance du territoire et de l’écosystème de La Réunion qui la conduisent aujourd’hui au poste de Directrice Régionale de Pôle emploi Réunion.



Il faut également noter qu’elle est la première femme à occuper ce poste à La Réunion.



Après cinq années et demie passées à la tête de Pôle emploi Réunion, Michel SWIETON part en métropole où il est nommé Directeur régional de Bourgogne Franche-Comté.



Parmi les actions marquantes réalisées sur notre île, il faut citer le fort engagement de Michel SWIETON au service du développement de notre territoire qui s’est traduit, notamment, par un rapprochement important entre Pôle emploi et les acteurs économiques, dont les grandes entreprises ainsi que les grands acteurs institutionnels qui font La Réunion.



Avec toutes ses équipes, Pôle emploi Réunion a ainsi pu contribuer de manière forte à la baisse du chômage, notamment celui des jeunes.



Enfin, en 2020, en dépit de la grave crise sanitaire, il doit être rappelé que Pôle emploi Réunion a gardé le cap et a assuré la continuité de l’ensemble de ses services au bénéfice des demandeurs d’emploi, dont ceux les plus en difficulté, ainsi que des

entreprises.