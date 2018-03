Championnats de lutte: Le club saint-joséphois sacré 1er club féminin de France

La ville Schiltigheim (Alsace) a accueilli ce week-end les championnats de France de lutte séniors. Plus de 261 lutteuses et lutteurs (répartis dans 68 clubs) se sont donnés rendez-vous pour décrocher le titre national. Devant une salle à guichets fermés et une ambiance survoltée tout au long de la journée, les meilleurs lutteurs de l'hexagone et de La Réunion étaient présents pour décrocher le graal.



La sélection Réunion n’a pas fait le déplacement pour rien car chez les féminines le "lutte club de Saint-Joseph" a décroché la première place au classement club. Trois médailles de bronze et des 5èmes places font partie du palmarès.



Chez les garçons moins de réussite mais des résultats jugés "très encourageants pour la suite".



Voici les résultats :



3 médailles de bronze

Julie Guillaume : sénior 62 kg, LCSJ, club élite St-Joseph. Elle réalise une très bonne compétition, en ½ finale s’incline contre la future championne mais décroche ensuite sa médaille de bronze.

Marine Lecour Grandmaison : junior 68 kg, LCSJ, pôle France Ceyrat. Elle a eu du mal à rentrer dans la compétition mais ne concédera plus aucun point jusqu’à l’obtention de sa médaille. Notre championne de France junior 2017 réalise une très bonne compétition.

Soumaya Hadjy Mamode : junior 57 kg, LCSJ, pôle France de Ceyrat. Très bonne compétition, a été présente au bon moment. Une bonne préparation pour le championnat de France féminin junior en avril prochain.



3 places de 5ème

Juliette Rondet : junior 53 kg, LCSJ, club élite St-joseph. Même si la médaille n’est pas au rendez-vous, c’est une très bonne compétition pour cette junior 1ere année.

Enrick Bataille : junior 60 kg, ALOR (les Avirons), pôle France de Dijon. Pas de médaille au rendez-vous mais l’objectif reste le championnat de France junior en mars prochain.

Raymond Langlet : junior 60 kg, ALOR (les Avirons), pôle France de Dijon. Comme son partenaire d’entrainement (Bataille) il ne décroche pas de médaille mais l’objectif reste le championnat de France junior en mars prochain.



1 place de 9ème

Samuel Dijoux : sénior 74 kg, LCSJ, club élite St-Joseph. Il réalise une bonne compétition dans une catégorie très fournie. En privilégiant sa casquette d’entraineur par rapport à celle d’athlète ne lui a pas permis de se préparer au mieux.