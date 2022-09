A la Une .. Championnats de France de street workout : Deux podiums pour La Réunion

Lors des championnats de France de street workout le week-end dernier, Angelo Mérion et Corentin Jardinot sont parvenus à se hisser sur le podium dans leur catégorie. Par NP - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 06:08

Le communiqué :



Ce week-end se sont déroulés les championnats de France de street workout pendant le Max Freestyle à Paris sous la Grande Canopée de Châtelet les Halles, organisés par la Fédération nationale de Street Workout & Calisthenics.



Samedi 17 et dimanche 18, plusieurs compétitions se sont succédées devant plusieurs milliers de personnes, avec au programme : basket 3X3, street workout freestyle, set & reps, foot freestyle, battle bboy.



Deux Portois du team Bek la barre, Angelo Merion et Diran Mulot ainsi que le Dionysien Corentin Jardinot étaient les représentants réunionnais et participaient aux compétitions de street workout freestyle et set & reps.



Mérion, arrivé à Paris la veille tard dans la soirée, était engagé en freestyle face à une trentaine de participants et termine à la 2e place, s’inclinant de justesse en finale face au Guadeloupéen Daryl Polor, dans une finale 100% Domienne. Une belle performance du Portois qui confirme 1 mois après sa 9e place aux championnats du monde en Lettonie.



Jardinot, quant à lui, décroche une 3e place aux dips aux barres parallèles dans la catégorie des -70 kgs avec 53 reps.



Les 1re et 2e places obtenues par des athlètes originaires des DOM face aux meilleurs nationaux confirment la bonne santé de cette pratique sportive dans ces territoires.



De bonne augure pour le street workout peï avec une saison 2023 qui s’annonce chargée.