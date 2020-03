Sport Réunion Championnats de France de lutte: 4 médailles pour les séniors de La Réunion ! Les championnats de France séniors se sont déroulés les samedi 29 février et dimanche 01 mars 2020 à Chalon-sur-Saône. La Réunion avait 8 lutteuses et lutteurs toutes catégories confondues. Les Réunionnais et Réunionnaises décrochent 4 médailles, dont 1 d’or pour Marine Le Cour Grandmaison et 3 de bronze pour Julie Guillaume, Charles Afa et Raymond Langlet.





Charles Afa (LCSJ) réalise une très belle performance également, il se hisse en demi-finale mais s’incline face au futur champion un russe. Il réalise un grand match pour décrocher sa médaille de bronze. Il décroche par la même occasion la 1ère place des lutteurs français de sa catégorie, les lutteurs étrangers étant autorisés à participer aux championnats de France. Une place importante qui lui permettrait de participer aux prochains TQO( tournoi qualificatif olympique) fin mars.



Raymond Langlet (ALOR) le seul lutteur réunionnais en gréco-romaine réalise une performance de qualité, il s’incline en quart face au futur champion un russe installé en France. Il domine le reste de ses adversaires jusqu’à l’obtention de sa belle médaille de bronze.



Julie Guillaume (LCSJ) la seule médaillée qui s’entraîne toute l’année au club performance régional de Saint-Joseph. Elle démarre la compétition par une défaite mais saura se ressaisir et réaliser une grande performance pour décrocher sa médaille de bronze face à une athlète russe.



Soumaya Hadji Mamode (LCSJ) fait moins bien que l’année dernière, elle termine au pied du podium mais elle a les qualités pour faire mieux.



Stéphane Sine (LCSJ) termine loin du podium mais était dans une catégorie bien fournie et de haut niveau.



Samuel Dijoux fait un premier match très serré face à son camarade de club Charles Afa, s’incline de peu. Dans une catégorie très fournie et de haut niveau il s’incline en repêchage face à un Russe.



Valentin Damour enchaîne sa troisième compétition de haut niveau en un mois et demi. Les efforts conséquents pour être au poids ont eu raison de sa performance, il manquait de force pour continuer la compétition. Abandonne après son premier match, le changement de catégorie n’est pas à exclure.



C’était un championnat de très haut niveau, relevé par la présence des étrangers surtout des pays de l’Est. Comme on est en année olympique le championnat de France est qualificatif pour les TQO (Tournoi Qualificatif Olympique) dont très important pour ceux qui peuvent y prétendre.



Les inscrits :

Lutte Gréco Romaine :

- Raymond Langlet : 60kg (ALOR: Les avirons)

Lutte libre (LCSJ)

- Valentin Damour 57 kg (INSEP)

- Stéphane Sine en 65 kg (Pôle France Dijon)

- Samuel Dijoux 74 kg

- Charles Afa 74kg (INSEP)

Lutte Féminine (LCSJ)

- Soumaya Hadji Mamode 57kg

- Julie Guillaume 62 kg

- Marine Lecour Grandmaison 68kg (Pôle France Dijon)



Pour la 1ère fois les matchs sont diffusés en direct sur le site de la fédération française de lutte.

