A la Une . Championnats de France Master de force athlétique : Six médailles pour La Réunion

Les Réunionnais qui participaient aux championnats de France Master de force athlétique ont remporté sept médailles, dont trois d'or. Par N.P - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 09:02

Sept Réunionnais ont participé aux Championnats de France Master de force athlétique qui se sont déroulés du 17 au 19 juin à Beuzeville, en Normandie.



Au total, ce sont trois médailles d'or, une d'argent et deux de bronze qui ont été remportées par les athlètes péi. - Nadège BARRERE du Club de LA FOURNAISE LIFTER est vice championne de France de la catégorie -57kg Master 1 et termine 3ème toute catégorie en Master 1 - Sylvie PELLIER du club de UZI FORM SAINT PIERRE est championne de France de la catégorie -76kg Master 1 - Daisy BLONDAN du club de LA FOURNAISE LIFTER est non classée suite à trois échecs au développé couché - Pierrik BARBEYROL du club de LA FOURNAISE LIFTER termine 4ème de la catégorie -66kg Master 1 - Jean-Michel DENIS du club de LA FOURNAISE LIFTER est champion de France de la catégorie -120kg Master 2 - Alain CUVELIER du club de LA FOURNAISE LIFTER est champion de France de la catégorie -66kg Master 3 - Georges AUBERVAL du club de LA GRANDE MONTÉE SAINTE MARIE termine 3ème de la catégorie -66kg Master 3