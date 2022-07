Sport Réunion Championnats d'Europe jeunes : Max Bertone et Marius Payet Gaboriaud en bronze

Ce week-end (8 au 10 juillet) se déroulait à Augsburg les championnats d’Europe Jeunes de difficulté et de vitesse. Max Bertone et Marius Payet Gaboriaud ont décroché le bronze. Par N.P - Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 à 17:29

La compétition a débuté vendredi par les épreuves de difficulté. Max BERTONE répond présent en remportant les qualifications. Moins à l’aise en demies, il se qualifie tout de même en 6e position. Libéré en finale, il toppe la voie tout comme deux tchèques. Départagés sur les résultats des demi-finales, le jeune grimpeur du Pôle Espoir monte sur la troisième marche du podium, et s’offre sa première médaille internationale. Max se qualifie ainsi pour les Championnats du Monde, fin août à Dallas (USA).



Après un stage de préparation avec l’équipe Néo-calédonienne à Colmar, trois Réunionnais étaient alignés en vitesse dimanche.



En U16, Maélane VILLEDIEU participait à sa première compétition internationale. Avec des erreurs dans chaque passage de qualifications, elle ne parvient pas à accéder aux phases finales et termine à la 10e place.



En U18, Manon LEBON et Marius PAYET GABORIAUD frappaient fort d’entrée en explosant chacun leur record de France : 7’’60 (8’’00 précédemment) et 6’’04 (6’’21) ! Respectivement 1er et 2e des qualifications, les titulaires du Pôle Espoir étaient de sérieux candidats au podium.



Pour Manon, l’aventure s’arrête en quart de finale, avec une 5e place. Elle zippe du pied en début de voie et ne parviendra pas à combler son retard face à sa concurrente polonaise.



Marius passe quant à lui sans encombre les quarts de finale, et retrouve un autre français en demies, Jérôme MOREL. Une petite erreur ne pardonnera pas le grimpeur tamponnais, qui devra se remobiliser pour la petite finale. Dans le duel pour la médaille de bronze, les deux grimpeurs ont offert un run parfait ; Marius remporte la petite finale pour 3 centièmes et bat une nouvelle fois son record en 6’’01. C’est sa première médaille internationale, de bon augure pour les Championnats du Monde !



Avant les Championnats du Monde aux Etats-Unis fin août, Maélane, Manon et Marius participeront à une étape de Coupe d’Europe de Vitesse à Mezzolombardo le 29 juillet. Ils seront rejoints en Italie par Eva-Lina RYMASZ qui revient de blessure, et Louise FONTAINE. Romain VELPRAT, blessé, ne pourra malheureusement honorer sa sélection.