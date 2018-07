Sport Réunion Championnats d'Europe Juniors de Lutte: 1 joueur sur 2 de l'équipe de France est Réunionnais





L’équipe de France masculine sera composée de 6 garçons dont 3 réunionnais soit 50% de l’effectif. Ce n’est pas une surprise car depuis plusieurs années nos "gars la kour" brillent sur la scène nationale et internationale. Cette génération qui a été formé au centre formateur de Saint-Joseph en 2012-2014 est un exemple de réussite.



C’est en août 2014 que Charles Afa, Enrick Bataille et Valentin Damour intègrent le pôle espoir de Font-Romeu. Enrick choisit la lutte Gréco-Romaine (attaque haut du corps) et intègre ensuite le pôle France à Dijon. Charles et Valentin préfèrent la lutte libre (attaque sur haut et bas du corps), ils sont actuellement pensionnaire de l’INSEP à Paris.



Après plusieurs stages de préparations et compétitions dans différents pays d’Europe nos champions sont maintenant prêts et attendent avec impatience le début de la compétition.



C’est bien entendu une fierté pour le comité régional de voir ses représentants au plus haut niveau.

Enrick Bataille junior 55 kg, (ALOR) luttera les 30 et 31 juillet.

Charles Afa junior 79 kg, (LCSJ) luttera les 02 et 03 août.

Les Championnats d'Europe Juniors de Lutte se déroulent du 30 juillet au 5 août 2018 à Rome en Italie. Une échéance très importante pour nos bleus qui ont été performants lors des tournois de préparation.





