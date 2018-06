Championnats France Athlétisme sport adapté: remise des tenues officielles

Dans le cadre de ses actions en faveur des personnes en situation de handicap, l’Action Sociale du Groupe CRC a souhaité financer les tenues officielles des athlètes réunionnais qualifiés pour les championnats de France Athlétisme du Sport Adapté catégories Jeune et Senior qui auront lieu respectivement à Châlons-en-Champagne du 12 au 14 juin et à Nîmes du 29 juin au 1er juillet.



Cette remise officielle a pour objectif de valoriser l’engagement des athlètes de cette équipe qui, outre des qualités techniques avérées, véhiculent des valeurs tel que le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance ou la solidarité - principes fondateurs des missions des Caisses Réunionnaises Complémentaires depuis leur création, il y a plus de 40 ans.