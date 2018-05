Championnat régional d’orthographe – 380 marmailles planchent sur un texte de Jean d’Ormesson

« Deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l’infinitif ». Un petit rappel de Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, de l’une des nombreuses règles de l’orthographe et glissée à l’oreille des marmailles qui participaient au championnat régional d’orthographe.Une initiative du Cedaace (Centre départemental artistique pour l’animation et la culture des enfants) qui a rassemblé 380 élèves, du CM1 à la 3e, ce samedi à l’école Eugène Dayot. « Depuis le mois de décembre on organise des sélections. Au départ, nous avons enregistré 18 000 candidatures. C’est aujourd’hui la dernière étape avant la grande finale » explique Céline Boyer, la présidente du Cedaace.Pour cette demi-finale, les « petits champions » de l’orthographe ont planché sur un texte de l’académicien disparu tout récemment, Jean d’Omersson. Les 110 meilleurs se retrouveront le 16 juin prochain dans la salle des assemblées du conseil départemental pour la grande finale qui réunira également 6 élèves de CM1 à la 3e de l’île Maurice et de Madagascar.Si vous souhaitez faire cette dictée, chez vous : Téléchargez la dictée