Championnat du monde des courses aventure : 25 nations à La Réunion en novembre prochain

25 nations, 75 équipes mixtes, trek, VTT, kayak, packraft, spéléo, cordes, canyon...Du 4 au 16 novembre 2018, le Championnat du monde des courses aventure (circuit Adventure Racing World Series - ARWS) pose ses valises à La Réunion.



Le top départ de la course sera donné à Hell Bourg à Salazie le 8 novembre prochain pour une arrivée à St-Paul. L’ordre de départ de ces 75 équipes composées de 4 coureurs sera déterminé la veille par une "Kourse la roue" dans les rues du cirque.



Parmi les 300 participants, deux équipes réunionnaises. "Nous nous levons tous les matins en pensant à cette course. On se prépare pour profiter au mieux de cette aventure exceptionnelle, se faire plaisir au maximum. On veut représenter dignement La Réunion", s’impatiente Olivier Gauthier, Thomas Barbereau, Elisabeth Siroux et Loïc Hue de la team Run Zourit. Autre équipe inscrite : Carton Raid Réunion.



"Nous avons déjà passé plus de 100 jours de reconnaissance sur l’île... et autant de jours de découverte et d’émerveillement. Le départ de la course à Hell Bourg sera un moment inoubliable pour les coureurs, et une belle fête dès la veille avec le prologue suivi d’un kabar préparé par les restaurateurs locaux", a déclaré Pascal Bahuaud, directeur de course.