Championnat du monde d'escalade: Oriane Bertone de retour avec deux médailles d'or

La jeune Oriane Bertone est arrivée ce matin à Gillot avec autour de son cou deux médailles d'or qu'elle a décrochée aux derniers championnats du monde en Italie. La jeune Réunionnaise a remporté le titre de championne du monde d'escalade en bloc le mercredi 28 août juste après une médaille d'or sur l'épreuve de difficulté.



"Je m'étais beaucoup entraînée dans cette optique-là. Arrivée dans les finales, j'avais confiance en moi. Très dynamique, avec un niveau relevé surtout face à la Japonaise Ryu Nakagawa. Cela fait trois ans que je m'entraîne pour devenir championne du monde. Aujourd'hui, c'est fait".



Entourée de son entraîneur et son amie Manon Lebon qui revient en bronze, Oriane savoure son moment de gloire.



"J'avoue que je suis épuisée, confie tout sourire Oriane à son arrivée à Roland Garros. Ces Championnats du monde ont été incroyables. Quand je suis arrivée en Italie, je ne m'attendais vraiment pas à remporter la difficulté et encore moins le bloc. Après mon titre en difficulté, l'épreuve de bloc me paraissait vraiment difficile à appréhender. J'étais fatiguée et dès les qualifications, j'ai vraiment senti que j'avais moins de puissance dans mes muscles. Dans cette finale, j'ai pourtant eu la sensation d'être confrontée à des blocs qui me correspondaient bien. Dès que je montais dedans, je ressentais des sensations familières et je me disais que je pouvais les enchaîner. Maintenant, je vais prendre un peu de repos chez moi à La Réunion, profiter de ma famille et de mes amis avant de repartir en Italie, pour les Championnats d'Europe Jeune 2019", a confié la jeune Réunionnaise.