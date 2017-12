Championnat de la Réunion de Taekwondo : Tous les résultats

Le championnat de France aura lieu à Montpellier les 03/ et 04 mars 2018.

Le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne, dont le nom peut se traduire par La voie du pied et du poing. Il est le fruit de la fédération progressive, à partir des années 1950, après l'occupation japonaise de la Corée, de différentes écoles d'arts martiaux coréennes qui enseignaient le karaté. Le taekwondo se distingue des autres arts martiaux par ses techniques de coups de pieds et par les nombreuses protections utilisées lors des compétitions de combat. Depuis qu'il a été inclus au programme des Jeux olympiques d'été en 2000, c’est le seul sport olympique de combat autorisant les frappes avec le pied.



Résultat du championnat de la Réunion Championnat de la Réunion 2017



Cadets Masculins -33 kg

1er QUANTIN, ANTOINE REUNION - TAMPON TKD DOJANG FRA

2ème VALMY, MATHEO REUNION - ASS. TKD TIGER CLUB 1 FRA



Cadets Masculins -45 kg

1er ESTHER, PAQUI REUNION - TAMPON TKD DOJANG FRA

2ème LAW-KWAI, THOMAS REUNION - TKD974 REU



Cadets Féminines -47 kg

1ère NICLIN, CANDICE REUNION - TAMPON TKD DOJANG FRA

2èmeBEGUE, ANNE LUCIE REUNION - ASS. TKD CLUB ETANG FRA



Cadets Masculins -49 kg

1er RIVIERE, JULIEN CEDRIC REUNION - ECOLE DE TAE KWON D REU

2èmeTHRESTRAN, ANDY CARSON REUNION - TAEKWONDO PETITE IL FRA



Cadets Masculins -53 kg

1er PAYET, EMMANUEL REUNION - TAEKWONDO TEAM 421 FRA

2ème MALET, NELSON REUNION - ASTKD LE GUILLAUME FRA



Juniors Masculins -45 kg

1er SELIN, ROMUALD REUNION - ASS. TKD CLUB ETANG FRA

2ème SEVERIN, DIMITRI REUNION - ASS. TKD TIGER CLUB 1 FRA



Juniors Masculins -48 kg

1er ANTIER, ALEXANDRE REUNION - TKD974 REU

2me SANDJIV, ELY REUNION - ST LOUIS TAEKWONDO- FRA



Category: Juniors Féminines -49 kg

1ère MANON, CAMATCHY REUNION - ST LOUIS TAEKWONDO- FRA

2ème AUCKBARALLY, HANNA REUNION - TAMPON TKD DOJANG FRA

3ème MATHILDE, BULIN REUNION - ST LOUIS TAEKWONDO- FRA



Category: Juniors Masculins -51 kg

1er 13 BERTILLE, CÉDRIC REUNION - TAEKWONDO PETITE IL FRA

2ème 12 BERTILLE, WILMAN REUNION - TAEKWONDO PETITE IL FRA



Category: Juniors Masculins -55 kg

1er CAMATCHY, GORAN REUNION - TKD974 REU

2ème LABERT, ETIENNE REUNION - HWARANG DOJANG REU



Juniors Féminines -55 kg

1ère GANNE, OPHÉLIE REUNION - TKD974 REU

2ème ROULOF, EMMIE REUNION - TKD974 REU

3ème HADAMAR, CHRISTIANA REUNION - ASTKD LE GUILLAUME FRA



Juniors Masculins -59 kg

1er 23 MOUNOUSSAMY, FABIEN REUNION - TAEKWON SHIN SOUL FRA

2ème 10 PAYET, LENNY REUNION - TAEKWONDO PETITE IL FRA



Juniors Masculins -63 kg

1er MAILLOT, FLORENT REUNION - TKD974 REU

2ème CANY CANIAN, JAISONN ALEXAND REUNION - TAEKWONDO PETITE IL FRA

3ème HONORINE, VINCENT REUNION - TAMPON TKD DOJANG FRA



Juniors Féminines -63 kg

1er FIGARO, MARION REUNION - ASTKD LE GUILLAUME FRA

2ème JAGLALE, KILIRANI REUNION - TAEKWON SHIN SOUL FRA



Seniors Masculins -54 kg

1er 26 VARDAPIN, DENILSON REUNION - ASS. TKD TIGER CLUB 1 FRA

2ème LAVERDA, TONY REUNION - ECOLE DE TAE KWON D REU



Seniors Masculins -63 kg

1er VELLE, PAOLO REUNION - TAEKWONDO MAIN HO REU

2èmeSOMADOO, WILFRIED REUNION - TAEKWON SHIN SOUL FRA

3ème ABDELCADER, JEAN CLAUDE REUNION - ASS. TKD TIGER CLUB 1 FRA

4ème RAMBOUILLÉ, SEBASTIEN REUNION - ASS. TKD TIGER CLUB 1 FRA



Seniors Masculins -68 kg

1er ROBIERE, RONALDO REUNION - TAEKWONDO TEAM 421 FRA



Seniors Masculins -74 kg

1er ABDELCADER, LAURENT REUNION - ASS. TKD TIGER CLUB 1 FRA



Seniors Masculins +87 kg

1er ARAYE, JOHANY REUNION - TAEKWONDO TEAM 421 FRA

2ème ARAYE, LOÏC REUNION - TAEKWONDO TEAM 421 FRA



Vétérans 3 Masculins -80 kg

1er LABERT, JEAN MICHEL REUNION - HWARANG DOJANG REU

2ème MAILLOT, BERTRAND REUNION - TKD974 REU