Championnat de karaté en Espagne : 8 podiums et 5 premières places pour la délégation réunionnaise

Les karatékas péi ont brillé lors de la 41ème édition du Championnat National Espagnol de la Fédération mondiale de Kyokushin (KWF). Par N.P - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 10:09

Le 9 avril, la ville de Madrid a accueilli la 41ème édition du Championnat National Espagnol de la Fédération mondiale de Kyokushin (KWF) dans les modalités de Kata et Kumite pour enfants et adultes. Au total, 52 clubs d'Espagne et des pays invités étaient présents : Arabie Saoudite, Costa Rica, Norvège, Brésil, Portugal, Hollande et Ile de la Réunion (France), pour un total de 450 compétiteurs. La délégation KWF FRANCE REUNION regroupant lors de cet évènement le Dojo Pierre Grondin de Saint-Denis et le Dojo Club ISIS de Saint-Pierre a affiché de belles performances puisque le groupe obtient 8 podiums dont 5 premières places.

Le responsable de la délégation, Sensei Boulerand Sébastien, est très satisfait de ces résultats surtout après plus de 2 ans sans aucune compétition, et se projette déjà sur les prochains championnats d'Europe qui auront lieu en octobre - novembre prochain.