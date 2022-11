A la Une .. Championnat de boxe de La Réunion : Le club de Ste-Marie prêt à une razzia de ceintures

Samedi 5 novembre doivent se dérouler les championnats de La Réunion de boxe à Sainte-Marie. L’occasion pour le club local de retrouver son statut de meilleur de l’île. Certains vainqueurs pourront prétendre à disputer les championnats de France. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 11:54

L’ambiance va être électrique au complexe omnisports de Flacourt à Sainte-Marie. Neuf enfants de la ville vont monter sur le ring afin de devenir champion de La Réunion de boxe. Ces graines de champion désirent également que la coupe du meilleur club revienne dans la ville, qu’elle avait quittée après le sacre de 2019. Une première étape est franchie pour le club de boxe de Sainte-Marie qui est représenté dans 9 des 15 finales. 7 autres clubs tenteront également de rapporter le plus de titres possible.



Surtout, les Saint-Mariens ont pour locomotive Alexis Germane, le champion de France amateur des moins de 60 kilos. Si ce dernier est d’ores et déjà invité d’office au prochain Championnat de France, ce ne sera pas le cas de tous les futurs champions de La Réunion. Les règles de la boxe amateur étant très strictes, seuls les boxeurs possédant un palmarès positif sur 10 combats minimum peuvent prétendre à participer au Championnat de France.



"Dans l’équipe que j’ai, on en a seulement trois, Alexis Germane, David Moucouveia et Ali Maoulana, qui pourront partir au Championnat de France chez les séniors. Chez les cadets, on a quelques petites pointures qui lèvent et qui sont pas mal. On va privilégier les séniors, car on est plus à même de rapporter un titre. Les autres, c’est pour l’expérience", explique Yoland Chaffre, l’entraîneur et coordinateur du club de boxe de Sainte-Marie. Le pédagogue l’assure, il n’envoie "personne sur le ring s’il n’est pas prêt physiquement et mentalement."



Sur les 15 championnats, 10 seront seniors, dont une féminine, 3 juniors et 2 cadets. L’évènement débute à 19h et l’entrée coûte 5 euros, afin de financer le voyage des futurs gagnants vers le Championnat de France.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur