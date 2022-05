Championnat de France des sapeurs-pompiers : en route pour un 3ème titre ?

Le communiqué :



Le SDIS 974 et l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de La Réunion (UDSP 974), annonce la participation de l’équipe des sapeurs-pompiers de La Réunion au 31ème championnat de France de football des sapeurs-pompiers National 1, qui se déroulera du 26 au 28 mai dans l’Indre à Châteauroux (36).



« Notre équipe de sapeurs-pompiers issus des 4 coins du département est structurée par notre entraineur et son staff autour d’un objectif commun : la victoire. Nos joueurs sont préparés et motivés pour cela. Nous souhaitons comme toujours représenter fièrement les couleurs de La Réunion et celles du SDIS 974 au niveau national et pourquoi pas ramener un 3ème titre de champion de France après ceux obtenus en 2013 et en 2004 » prévient Josselin Myrtho, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP 974) et Chef de la délégation.



Composition de l’équipe :



Thiolica Alain (Centre de secours de La Possession)



Georget Stéphane (CTA-CODIS*)



Myrtho Vincent (CTA-CODIS)



Selly Yann (Centre de secours de Saint-Pierre)



Turpin Dévanessan (Centre de secours de Saint-Benoît)



Nadal Richeville (Centre de secours de Saint-Paul)



Huet Gael (Centre de secours de Saint-Philippe)



Hoareau Ludovic (Centre de secours de Bras Panon)



Foudrain Boris (Centre de secours de Saint-Benoît)



Fostino David (Centre de secours de Saint-Benoît)



Filain Cédric (Centre de secours de Saint-Denis)



Ferrere Johan (CTA-CODIS)



Boyer Mathieu (Centre de secours de Saint-Louis)



Arive Rudy (CIS Saint-Benoît)



Billard Damien (CIS Saint-Paul)





*CTA-CODIS : Centre de Traitement de l’Alerte – Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours.



Entraineur : Damour Jean Claude





Préparateur physique : Acar Bernard





Chef de la délégation : Myrtho Josselin





Règlement et programme



La compétition réunira 4 poules de 6 équipes, les 2 premiers de chaque poule étant qualifiés pour les 1/4 de finale, les autres disputeront un match de classement. Durée des matchs 1X30 minutes.



Programme



Jeudi 26 mai 2022

11h-Tirage au sort des poules

14h-Début de la compétition

14h30-Premier tour des poules

17h30-Deuxième tour des poules



Vendredi 27 mai 2022

9h-troisième tour des poules

12h-Quatrième tour des poules

16h-cinquième tour des poules



Samedi 28 mai 2022

9h-quart de finale A et C

9h45-quart de finale B et D

10h45-demi-finale A

11h30-demi-finale B

13h30-15h45 : matchs de classement

16h30-petite finale (3ème et 4ème place)

17h30-finale