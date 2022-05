Championnat de France de raid UNSS : À vos marques, prêts… partez au cœur de l’île intense !

Pour les collégiens venus participer au championnat de France de raid UNSS, La Réunion n’a pas failli à sa réputation de paradis des sports de pleine nature. Sur le site de Bassin Mangue à Saint-Benoît où le top départ de la compétition a été donné, le soleil était au rendez-vous et la rivière desMarsouins avait un niveau d’eau idéal pour la pratique du packraft. Raphaël,Gaël, Jasmine et Margot, de l’équipe d’Avignon étaient les premiers à mouiller leurs kayaks biplaces gonflables dans le lit de la rivière. Avant le départ, pour chasser le stress, ils ont improvisé une chorégraphie sur du séga, avec les casques sur la tête et les pagaies dans les mains. Puis les chosessérieuses ont commencé avec la descente de la rivière en packraft, jusqu’à l’embouchure des Marsouins, en passant sous les deux ponts de Saint-Benoît.Cette première épreuve s’achève au Ludoparc de la cité des Eaux Vives où les 62 équipes ont séché leurs maillots.

« On devait rester concentré sur l’épreuve mais ça ne nous a pas empêchés d’apprécier un peu le paysage, tout au long de la rivière »souffle Quentin d’Indre-et-Loire. Elsa d’Aix-Marseille confie avoir rencontré quelques difficultés « surtout en fin de parcours à l’embouchure, quand le courant marin rencontre celui de la rivière. C’était difficile à gérer. On a ramé au sens propre… et on est arrivé. Nous avons même fait un bon score ».La première journée de compétition de ce 4 mai sera aussi marquée par les épreuves en nocturne : kayak sur le Stade en eaux vives de Sainte-Suzanne ; kours la roue au Bocage et le relais trail/packraft au niveau de la cascadeNiagara, où une projection de lumière est prévue.

Après leur 2e journée du jeudi dans l’Est, les« champions » mettront le cap sur le site du Département qu’est le massif du Maïdo, vendredi matin. Ils emprunteront ensuite en VTT la piste forestière du Bernica ainsi que le stade de l’Eperon. Sans oublier l’épreuve combinée Swim & Run à l’Ermitage. Rappelons enfin que parmi les quelques380 jeunes athlètes et « officiels » qui participent à l’événement, une centaine porte le titre jeunes éco-responsables et veillera au respect de l’Environnement durant les épreuves, conformément à la charte de bonne conduite intitulée « Les 10 commandements du sportif éco responsable », signée le 2 mai à Mascarin Jardin botanique par un représentant des raiders ainsi que par leDépartement et l’UNSS. Communion avec la Nature en cours !