Championnat de France de pizza : Le Réunionnais Thierry Gourreau sacré champion

Vice-champion du monde "Pizza In Pala" et vice-champion du monde "Pizza a Due Parme" 2018, Thierry Gourreau ajoute un nouveau titre à son palmarès. Le Réunionnais vient de décrocher le titre de champion de France dans la catégorie “Pizza Rapidité”. Il remporte l’épreuve qui consiste à étaler quatre pizzas en 51 secondes !



“C’est une grande fierté de faire parler de La Réunion sur des compétitions nationales et internationales. Je suis très satisfait", nous confie-t-il.



La compétition se poursuit jusqu’à ce jeudi soir à la porte de Versailles à Paris, au salon Sandwich & Snack Show et Parizza.



Deux autres Réunionnais sont en lice



Durant deux jours, les meilleurs pizzaiolos s'affrontent autour de nombreuses épreuves : rapidité, pizza la plus large, pizza in teglia, pizza qualité, pizza acrobatique et enfin l’épreuve "pizza a due" qui unit en duo un pizzaïolo avec un chef.



Parmi ceux-ci, les Réunionnais Patrick Lebreton et Kevin Payet devront faire leurs preuves face à plus d’une centaine d’autres candidats. Les deux pizzaïolos participent dans la catégorie Pizza Classique et ont choisi des produits locaux pour se distinguer. Les résultats officiels pour cette épreuve seront connus ce jeudi soir.