Championnat de France de hockey sur gazon : Médaille de bronze pour l’USPG HOCKEY du Port

De retour avec une médaille de bronze, l’équipe de l’USPG HOCKEY du Port n’a pas démérité. Un tournoi regroupant les 3 meilleurs de chaque zone a permis à l’équipe de se mesurer au Saint Germain Hockey Club 3 (Paris), champion de la zone Ile de France, et au LILLE MHC 3, champion de la zone haut de France.



Les rencontres se sont disputées sous forme de match aller le samedi 4 juin et retour le dimanche 5. C’est l’USPG Hockey qui a eu l’honneur d’ouvrir le bal avec le club Saint Germain HC. La tâche n’a pas été facile face à une équipe dans laquelle jouait un international espoir et des jeunes du centre de formation du Saint Germain HC.



Après avoir mené au score, l’USPG a été rattrapé et a craqué dans les 10 dernières minutes en s’inclinant 5 buts à 2. Le deuxième match contre Lille MHC était aussi à leur portée. Après avoir ouvert le score, ils ont perdu 1 à 2, dans les 10 dernières minutes. Le lendemain la tâche est devenue bien plus compliquée avec les blessures des joueurs mais l’équipe a bien résisté face à des joueurs qui pour certains évoluent là aussi au plus haut niveau du championnat de France.



Pour l’USPG HOCKE,Y c’est une expérience de plus qui lui permet d’évaluer son niveau et de progresser. Ce fut également une première, pour des jeunes de l’équipe qui ont pu participer à une compétition nationale du championnat de France. Les efforts qui ont été réalisés lors des entrainements ont permis de faire évoluer le niveau de jeu de l’équipe. Le club garde espoir d’en faire l’illustration l’année prochaine en remportant une médaille d'argent et pourquoi pas d’or.