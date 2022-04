Championnat de France de Raid multisport UNSS : L'équipe du collège Emile Hugot dans les starting-blocks

Paul, Thomas, Morgane etElise sont prêts ! Élèves de 3e et de 4e du collège Émile Hugot à Saint-Denis,ils vont participer au Championnat de France de raid multisport UNSS, qui sedéroulera cette année, du 4 au 6 mai à La Réunion. Course d’orientation,« kours la roue », VTT étaient au programme de leur entraînement ce mercredi. Packraft, trail et épreuves combinées dites« Swim & run » sont aussi au programme du championnat qui réunira les meilleures équipes des collèges de l’Hexagone et d’Outre-Mer.



C’est depuis plusieurs mois que l’équipe d’Emile Hugot se prépare : « Nous nous entraînons ensemble 3 fois par semaine mais aussi le week-end et entre midi et 14heures » confie Paul, le capitaine. Pour leur coach Lenny Blanchet,« Pour soutenir les jeunes raiders, les professeurs d’EPS mais aussi les parents sont aussi mobilisés depuis plusieurs mois. L’alimentation, les déplacements pour les entraînements, les équipements… On fait tout pour les soutenir. Le fait de jouer à domicile reste un atout pour notre team ».



Ce sont les 62 meilleures équipes des collèges de l’Hexagone et d’Outre-Mer qui participeront à cette manifestation de grande envergure qui réunira alors quelque 380 jeunes raiders, encadrés par près de 200 enseignants gérant l’organisation.



Parmi les 62 équipes mixtes qui s’aligneront au départ du raid, figurent 7 équipes réunionnaises des collèges Émile Hugot (Saint-Denis) ; Achille Grondin(Saint-Joseph) ; Ligne des Bambous (Saint-Pierre) ; Adrien Cadet (LesAvirons) ; Joseph Hubert (Saint-Joseph) ; Jules Solesse (Saint-Paul); Saint-Charles (Saint-Pierre).



Collectivité en charge des collèges et financeur du Comité régional des UNSS (CRUNSS), le Conseil départemental s’associe tout naturellement à l’organisation de ce championnat avec le CRUNSS pour accueillir les participants dans les meilleures conditions à La Réunion. D’autant que les jeunes sportifs auront comme terrain de jeux, le massif du Maïdo et bien d’autres sentiers des Espaces Naturels Sensibles gérés par le Département.



Avant le coup d’envoi des épreuves, le Lundi 2 mai 2022 au Mascarin Jardin Botanique, les collégiens participeront à une séance de sensibilisation sur la protection de l’Environnement ponctuée de la signature d’une charte d’engagement par leur représentant.



« Participer à cette compétition qui promeut le sport de pleine nature est une belle manière pour ces jeunes de découvrir le monde, la nature, la faune et la flore, de se construire autour des belles valeurs du sport, unité, solidarité, dépassement de soi, et enfin, de se créer de beaux souvenirs à jamais gravés dans les mémoires » déclare lePrésident Cyrille Melchior.