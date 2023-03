Championnat de France de Kata : Pillant METIS décroche la médaille de bronze

Plusieurs sportifs réunionnais du Karaté Club LEO (KC CLUB) ont fait preuve de leur talent en décrochant des médailles.



Le jeune saint-paulois, Pillant METIS, du Karaté Club Leo de Saint-Gilles-les-Hauts a obtenu la troisième place en remportant en catégorie Minimes, deux tours par un 5-0 et un autre par 3-2, avant de perdre au quatrième tour et de se qualifier pour les repêchages où il a gagné deux autres tours (5-0 et 3-2).



C’est avec fierté, que Saint-Paul, Ville Active et Sportive, félicite le jeune garçon et l’encourage dans son parcours sportif ! La commune reste une terre de championnes et de champions. Bravo à lui pour sa belle performance !