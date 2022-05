Championnat de France Raid UNSS 2022 : les collégiens font le plein d’oxygène à Mascarin, avant le départ

A peine descendus de l’avion le matin, une centaine de collégiens de l’Hexagone participant au Championnat de France de Raid UNSS organisé à La Réunion, ont été accueillis ce lundi après-midi, à Mascarin - Jardin Botanique à Saint-Leu. Ce groupe de jeunes raiders est particulièrement attaché à ce rendez-vous avec la nature, mis en place dans ce patrimoine départemental renfermant les espèces rares de notre île.



« Ce sont des jeunes qui ont l’habitude des sports de nature. Ils ont cette sensibilité aux questions du respect de l’Environnement » a signalé Fanny Massida, Directrice régionale Adjointe de l’UNSS, cheville ouvrière de l’événement. Juliette qui fait partie de l’équipe du Raid d’Aucamville de l’académie de Toulouse et Lucie, jeune officielle de la même équipe, découvrent La Réunion pour la toute première fois : « Nous sommes très excitées de découvrir l’île de La Réunion et ses merveilles. Déjà ici, il y a beaucoup de verdure, de variétés… Il est important de respecter l’Environnement car ça représente le futur. C’est à nous de jouer pour faire en sorte que les activités comme le raid et les petits plaisirs de la vie puissent continuer ».



Avant la visite, guidée par les agents de Mascarin, un représentant des jeunes a signé une charte intitulée « Les 10 commandements du sportif éco-responsable ». Également signataire du document, Camille Clain, Vice-présidente du Département déléguée à l’Environnement et au Développement durable a transmis aux collégiens le message de bienvenue du Président Cyrille Melchior : « La Réunion est fière et heureuse d’accueillir cette année cet événement. L’organisation de cette compétition sur nos terres démontre une fois de plus tout l’attrait de nos pitons, cirques et remparts, inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité et de nos Espaces Naturels Sensibles (ENS) gérés par le Département, que ce soit pour une pratique de sport de haut niveau ou pour le loisir. Participer à cette compétition qui promeut le sport de pleine nature est une belle manière pour nos jeunes de découvrir le monde, la nature, la faune et la flore, de se construire autour des belles valeurs du sport, unité, solidarité, dépassement de soi, et enfin, de se créer de beaux souvenirs gravés à jamais dans les mémoires ».







Après cette première journée de découverte de la richesse de la nature réunionnaise, les 4, 5 et 6 mai, les jeunes mettent le cap vers l’Est de l’île (Sainte-Suzanne, rivières du Mât et des Marsouins…) où se dérouleront les premières épreuves du raid multi-sports. La compétition s’achèvera avec la descente depuis le massif du Maïdo. Les voilà donc partis pour 3 jours d’aventure et d’épreuves sportives au cœur de l’île intense.







LES ÉQUIPES DE LA RÉUNION



7 équipes sont de La Réunion : Collège Achille Grondin – Saint-Joseph / Collège Émile Hugot – Sainte-Clotilde / Collège Ligne des Bambous – Saint-Pierre / Collège Adrien Cadet – Les Avirons / Collège La Salle Saint-Charles – Saint-Pierre / Collège Joseph Hubert – Saint-Joseph / Collège Jules Solesse – Saint-Paul