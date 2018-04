Championnat de France: Le boxing club du Chaudron revient avec six médailles

Les Réunionnais se sont illustrés au championnat de France de kick boxing. La jeune Julicine Kibio, déjà championne de France de Muay-Tai, a arraché une médaille d'or, tandis que Morgane Kibio et Mathias Malo ont reçu celle d'argent.Au total, avec les championnats de Muay-Thai , le club revient avec six médailles, Nicolas Velleyen ayant décroché la médaille d'argent et Guillaume Aristangele celle de bronze. Le boxeur Gabriel Gigant est quant à lui arrivé en quart de finale.