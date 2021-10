A la Une . Championnat de France : La lutteuse Julie Guillaume ramène le bronze à La Réunion

Julie Guillaume, engagée en -62kg, a décroché la médaille de bronze lors des championnats de France séniors de lutte féminine, libre et gréco-romaine. Par N.P - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 06:44

Les championnats de France séniors de lutte féminine, libre et gréco-romaine, se sont déroulés les 23 et 24 octobre 2021 à Schiltigheim, Alsace. La Réunion, représentée par cinq athlètes du lutte club Saint-Joseph (LCSJ), a décroché une médaille de bronze grâce à Julie Guillaume, engagée en -62kg.



Si la sportive avait pour ambition de décrocher le titre de championne de France, elle se contente donc d'une troisième place. Mais la multiple championne de France n’a que quelques mois à attendre pour décrocher de nouveau le seul métal qui brille à ses yeux : l’or.



Chez les garçons, aucun lutteur ne monte sur le podium. Stéphane Sine, récemment médaillé chez les juniors, a fait le meilleur score en se hissant à la 5ème place en -65kg.



Dans le même temps se déroulait le tournoi international jeune de Nègrepellise (Tarn-et-Garonne). Henzo Rivière (benjamin 2), du lutte-club Saint-Joseph, était surclassé pour l’occasion en U15. A deux reprises il a mené au score avant de s’incliner.