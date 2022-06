Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Championnat d'Orthographe 2021-2022 du Cedaace, finale : le palmarès et le texte de la dictée





Comme tous les ans, c’est dans l'Hémicycle du Département que la 29e édition du championnat régional d’orthographe et la 18e du concours de calcul rapide se sont tenues, le 4 juin 2022. Les Conseillères départementales Sabrina Tionohoué, déléguée à l’Éducation et Amandine Hoareau sont venues encourager les participants aux épreuves, organisées par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l'Animation et la Culture des Enfants) en partenariat avec le Département. Elles n’ont pas manqué de saluer l’équipe du CEDAACE qui poursuit sans relâche depuis près de 4 décennies sa mission d’animation artistique, pédagogique, culturelle pour les enfants. Cette année, la dictée portait sur un texte extrait du livre de Wilfrid Bertile relatant une enfance réunionnaise dans le Sud Sauvage intitulé Pluie sur le Tremblet. Les concours qui ont vu la participation de 121 élèves du CM1 à la 3e, se sont achevés avec la traditionnelle remise de prix. Chaque participant, et surtout les lauréats sont rentrés les bras chargés de cadeaux remis par Sabrina Tionohoué et Amandine Hoareau au nom du Conseil départemental.

Le Palmarès 29e Championnat Régional d’Orthographe 2022 Champion CM1 : INDRANO Lila, école Application Bellepierre Saint-Denis

Vice-champion CM1 : AHMED Lounès, école Bougainvilliers Petite-Ile



Champion CM2 : DIJOUX Eïline, école Henri Lapierre La Possession

Vice-champion CM2 : PUECH Amélie, école Alain Lorrraine La Possession



Champion 6e : THEROUDE Charline, collège Sainte-Geneviève Saint-André

Vice-champion 6e : ANDRIAMIARANJATO Harianja, collège Saint-Michel Saint-Denis



Champion 5e : DELPY-ROYO Louise, collège Jules Solesse Saint-Paul

Vice-champion 5e : MAURICE Lola, collège Raymond Vergès La Possession



Champion 4e : CATAMOUTOU Koumarane, collège Sainte-Geneviève Saint-André

Vice-champion 4e : LACOMBE Hanaé, collège de la Montagne Saint-Denis



Champion 3e : MAGNIER Joseph, collège les Aigrettes Saint-Gilles

Vice-champion 3e : MOREAU Amandine, collège Juliette Dodu Saint-Denis

18e Concours de Calcul rapide 2022 Champion CM1 : MICHEL Achille, école Sainte-Geneviève - Saint-André

Vice-champion CM1 : CECCHET Arthur, école Bory de Saint-Vincent – Sainte-Clotilde



Champion CM2 : SCHENK HARDOUIN Mathis, école les Eglantines - Saint-Denis

Vice-champion CM2 : DIONNET Silas, école Ruisseau Blanc



Champion 6e : SIONG Gabrielle, collège de la Montagne – Saint-Denis

Vice-champion 6e : TOSSAM Enzo, collège Terrain Fleury – le Tampon

Le texte de la dictée du 29e Championnat Régional d'Orthographe TÉLÉCHARGER : Texte de la dictée de la finale

Pluie sur le Tremblet

Par temps de chaleur, au milieu de pluies monotones, des éclairs claquent, vite suivis par les grondements du tonnerre, semblables à l’écroulement d’une montagne, qui font vibrer les maisons… Le soir, quand la pluie et le vacarme ont cessé, on aperçoit à l’horizon des éclairs aveuglants, au tracé indescriptible, aussi brefs qu’un battement de cils, explosant silencieusement dans les nuées.



FIN DE LA DICTEE POUR LES CM1.

Après des jours de pluie, un soir, en regardant vers l’ouest où le ciel se teinte de rouge sur un mur sombre de nuages, on se dit sans se tromper qu’il fera beau demain. Au matin, quand la pluie est partie et que revient le soleil, quel ravissement ! La nature, triomphante, semble époussetée.



FIN DE LA DICTEE POUR LES CM2.

Les lignes et les reliefs apparaissent plus fermes, le vert forestier des pentes plus soutenu, le bleu du ciel nettoyé à fond. Pourquoi ne pas le dire ? Le tout, baigné dans le clair d’un soleil d’or, est magnifique.



FIN DE LA DICTEE POUR LES 6e.

La pluie vous surprend dans la forêt quand vous allez chercher du bois pour faire cuire le manger, vous occuper de votre vanille, braconner quelque flore ou quelque faune comestibles ; sur le chemin de l’école, de l’église ou de la maison ; en mer quand vous exercez votre métier de pêcheur…



FIN DE LA DICTEE POUR LES 5e.

La pluie est chaude, sauf en hiver. Aussi l’avions-nous intégrée dans notre vie quotidienne et nous ne nous en protégions guère. Dans une même journée, nous étions à plusieurs reprises trempés jusqu’aux os, prenant moult averses entrecoupées de beau temps.



FIN DE LA DICTEE POUR LES 4e.

Plusieurs fois par jour, les vêtements nous séchaient dessus, ce qui ne pouvait pas à la longue, nous faire du bien. Si l’été, elle lavait le linge et les gens, ces derniers étant quittes pour un bon rhume, l’hiver, ils risquaient le refroidissement. Nous ne possédions pas d’imperméable. Nous utilisions pour nous abriter un goni ou un sac de vacoa.



FIN DE LA DICTEE POUR LES 3e.

Lontan, Une enfance réunionnaise dans le Sud sauvage (Wilfrid Bertile) Félicitations aux nouveaux champions de l’orthographe et du calcul rapide !Comme tous les ans, c’est dans l'Hémicycle du Département que la 29e édition du championnat régional d’orthographe et la 18e du concours de calcul rapide se sont tenues, le 4 juin 2022. Les Conseillères départementales Sabrina Tionohoué, déléguée à l’Éducation et Amandine Hoareau sont venues encourager les participants aux épreuves, organisées par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l'Animation et la Culture des Enfants) en partenariat avec le Département. Elles n’ont pas manqué de saluer l’équipe du CEDAACE qui poursuit sans relâche depuis près de 4 décennies sa mission d’animation artistique, pédagogique, culturelle pour les enfants. Cette année, la dictée portait sur un texte extrait du livre de Wilfrid Bertile relatant une enfance réunionnaise dans le Sud Sauvage intitulé Pluie sur le Tremblet. Les concours qui ont vu la participation de 121 élèves du CM1 à la 3e, se sont achevés avec la traditionnelle remise de prix. Chaque participant, et surtout les lauréats sont rentrés les bras chargés de cadeaux remis par Sabrina Tionohoué et Amandine Hoareau au nom du Conseil départemental.Champion CM1 : INDRANO Lila, école Application Bellepierre Saint-DenisVice-champion CM1 : AHMED Lounès, école Bougainvilliers Petite-IleChampion CM2 : DIJOUX Eïline, école Henri Lapierre La PossessionVice-champion CM2 : PUECH Amélie, école Alain Lorrraine La PossessionChampion 6e : THEROUDE Charline, collège Sainte-Geneviève Saint-AndréVice-champion 6e : ANDRIAMIARANJATO Harianja, collège Saint-Michel Saint-DenisChampion 5e : DELPY-ROYO Louise, collège Jules Solesse Saint-PaulVice-champion 5e : MAURICE Lola, collège Raymond Vergès La PossessionChampion 4e : CATAMOUTOU Koumarane, collège Sainte-Geneviève Saint-AndréVice-champion 4e : LACOMBE Hanaé, collège de la Montagne Saint-DenisChampion 3e : MAGNIER Joseph, collège les Aigrettes Saint-GillesVice-champion 3e : MOREAU Amandine, collège Juliette Dodu Saint-DenisChampion CM1 : MICHEL Achille, école Sainte-Geneviève - Saint-AndréVice-champion CM1 : CECCHET Arthur, école Bory de Saint-Vincent – Sainte-ClotildeChampion CM2 : SCHENK HARDOUIN Mathis, école les Eglantines - Saint-DenisVice-champion CM2 : DIONNET Silas, école Ruisseau BlancChampion 6e : SIONG Gabrielle, collège de la Montagne – Saint-DenisVice-champion 6e : TOSSAM Enzo, collège Terrain Fleury – le TamponPluie sur le TrembletPar temps de chaleur, au milieu de pluies monotones, des éclairs claquent, vite suivis par les grondements du tonnerre, semblables à l’écroulement d’une montagne, qui font vibrer les maisons… Le soir, quand la pluie et le vacarme ont cessé, on aperçoit à l’horizon des éclairs aveuglants, au tracé indescriptible, aussi brefs qu’un battement de cils, explosant silencieusement dans les nuées.FIN DE LA DICTEE POUR LES CM1.Après des jours de pluie, un soir, en regardant vers l’ouest où le ciel se teinte de rouge sur un mur sombre de nuages, on se dit sans se tromper qu’il fera beau demain. Au matin, quand la pluie est partie et que revient le soleil, quel ravissement ! La nature, triomphante, semble époussetée.FIN DE LA DICTEE POUR LES CM2.Les lignes et les reliefs apparaissent plus fermes, le vert forestier des pentes plus soutenu, le bleu du ciel nettoyé à fond. Pourquoi ne pas le dire ? Le tout, baigné dans le clair d’un soleil d’or, est magnifique.FIN DE LA DICTEE POUR LES 6e.La pluie vous surprend dans la forêt quand vous allez chercher du bois pour faire cuire le manger, vous occuper de votre vanille, braconner quelque flore ou quelque faune comestibles ; sur le chemin de l’école, de l’église ou de la maison ; en mer quand vous exercez votre métier de pêcheur…FIN DE LA DICTEE POUR LES 5e.La pluie est chaude, sauf en hiver. Aussi l’avions-nous intégrée dans notre vie quotidienne et nous ne nous en protégions guère. Dans une même journée, nous étions à plusieurs reprises trempés jusqu’aux os, prenant moult averses entrecoupées de beau temps.FIN DE LA DICTEE POUR LES 4e.Plusieurs fois par jour, les vêtements nous séchaient dessus, ce qui ne pouvait pas à la longue, nous faire du bien. Si l’été, elle lavait le linge et les gens, ces derniers étant quittes pour un bon rhume, l’hiver, ils risquaient le refroidissement. Nous ne possédions pas d’imperméable. Nous utilisions pour nous abriter un goni ou un sac de vacoa.FIN DE LA DICTEE POUR LES 3e.Lontan, Une enfance réunionnaise dans le Sud sauvage (Wilfrid Bertile)





Dans la même rubrique : < > Décès de Charles Ollivier Manes : Cyrille Melchior salue la mémoire d'un fonctionnaire rigoureux et dévoué Les familles de malades en métropole fêtent les Mamans et les Papas