Championnat d'Europe de karaté kyokushinkaï en Arménie : Deux Réunionnais sur le podium

Ambre Beauvoir et Jean-Marc Serge ont décroché la médaille de bronze au championnat d'Europe IFK qui s'est déroulé en Arménie. Par N.P - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 14:40

Le week-end des 22 et 23 avril 2023 se sont déroulés le Championnat d'Europe IFK en Arménie à Yrevan.

Tous deux ont terminé sur la 3ᵉ marche du podium.

Sous la houlette du responsable IFK Réunion, Clément Payet et de Johnny Beauvoir (coach), deux combattants du club KIM DAO de la ville de saint-Denis ont pris part à cette compétition de haut niveau. Pas moins de 31 catégories et 15 pays étaient représentés/ SERGE Jean-Marc (catégorie U16) est Médaillé de Bronze BEAUVOIR Ambre (Catégorie U21) est Médaillée de Bronze Ces jeunes karatékas, conscients du niveau, acquièrent des richesses techniques et physiques destinées à les propulser vers d'autres compétitions internationales ou mondiales.