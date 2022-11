A la Une . Championnat d'Europe de Karaté : 6 podiums pour la délégation réunionnaise

Le 35e Championnat de Karaté Kyokushin a été organisé par la KWF (Kyokushin World Federation) dans la ville de Lisbonne les 4 et 5 novembre dernier. La délégation réunionnaise s'est distinguée avec 6 podiums alors que la France termine 9ème au classement général. Par La rédaction - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:58

Une délégation de 9 combattants réunionnais participait les 4 et 5 novembre au 35ème Championnat de Kyokushin Karaté organisé par la KWF (Kyokushin World Federation) dans la ville de Lisbonne. Le Dojo Pierre Grondin de Sainte Clotilde ainsi que le Dojo Club Isis de Saint Pierre représentaient notre département ainsi que notre pays dans une compétition Kata et Kumite (combats) réunissant environ 17 nations.



A l'issue de la compétition, la délégation enregistre de très bon résultats avec un total de 6 podiums. On retrouve la jeune Emma Dieudonné, âgée de 11 ans, qui devient championne d'Europe en Kata et vice-championne d'Europe en combat. Valeur sûre du kyokushin réunionnais, Aurelien Cherimont quant à lui fait forte impression en terminant vice-champion d'Europe en catégorie U20. Blessé à la cheville, il sera contraint d'abandonner en finale. Il obtient également le trophée du combattant ayant le meilleur esprit kyokushin.



De son côté, Morgane Pistarino décroche la 2e place en catégorie U20 et accroche ainsi pour la première fois un podium européen. La troisième place a été attribuée à Enzo Maillot (categorie 12 - 13 ans) et Roberto Thiancourt (catégorie senior).



L'entraîneur et responsable du Dojo Pierre Grondin, Sensei Boulerand Sébastien, est satisfait de ces résultats obtenus ce week-end "Notre objectif était de faire un podium et que chacun de nos combattants passe le premier tour. Un objectif sincère, considérant le peu d'expérience des compétiteurs à ce niveau européen. Au final, c'est 6 podiums et notre pays qui termine à la 9eme place ! Nous sommes heureux de l'adversité, de l'engagement et de la détermination affichés par l'ensemble de nos compétiteurs. De bonne augure avant la prochaine échéance internationale qui aura lieu en novembre 2023 au Pays bas pour les championnats du monde''.





Résultats 35ème Championnat d'Europe KWF - Lisbonne Portugal 2022



Emma Dieudonné : Championne d'Europe Kata et Vice championne d'Europe Kumite

Aurelien Cherimont : vice champion d'Europe et meilleur esprit kyokushin du championnat

Morgane Pistarino : vice championne d'Europe

Maillot Enzo: troisième place

Roberto thiancourt : troisième place



Éliminé au premier tour : Lucas Damour, Lauriane Prelico, Ulrick Itema, Madhy Zettor