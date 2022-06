Sport Réunion Championnat d'Europe Karaté Kyokushinkaï : Les Réunionnais ramènent 9 médailles à la maison

Les Réunionnais partis participer au championnat d'Europe de Karaté Kyokushinkaï ont décroché 9 des 14 médailles récoltées par l'équipe de France. Par N.P - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 14:20

Les 11 et 12 juin derniers, 20 Réunionnais des clubs Spartiates (Saint-Denis), Phoenix (Sainte-Marie) et Kyokushin BDC (Saint-André) ont rejoint l'équipe de France pour prendre part au 35ème championnat d'Europe de karaté Kyokushinkaï à Varna, Bulgarie.

Cette compétition, placée sous l'égide l'organisation IKO, marquait la reprise des rencontres internationales majeures après l'arrêt imposé par la COVID. Pas moins de 565 combattants venus d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord se sont affrontés sur les tatamis bulgares.

Les Réunionnais se sont une nouvelle fois distingués en ramenant 9 des 14 médailles engrangées par l'équipe de France : 3 premières places, 2 deuxièmes places, 3 troisièmes places et 1 quatrième place.

L'équipe menée par Jean-Luc VÉDAPODAGOM, Branch-chief pour l'organisation IKO Kyokushinkaikan à La Réunion, en trustant les premières places en combat et en kata à confirmer son rang parmi les grandes nations du karaté kyokushinkaï. Résultats : DUGAIN Luna 1ère - Kata filles 10-11 ans OUNE-BIVE Liam 1er - Combat 10-11 ans +45kg APAVOU Aurélie, VÉDAPODAGOM Ludivine et VÉDAPODAGOM Jean-Luc - 1er kata par équipe VÉDAPODAGOM Lucile 2ème - combat filles 16-17 ans -60kg RAMSAMY Charlène2ème - Combat filles 12-13 ans -40kg MOINDJIE Madrine 3ème - kata filles 16-17 ans RAMSAMY Solène 3ème - combat filles 14-15 ans +60kg BANCALA Krystie 3ème - combat filles 16-17 ans -65kg TOPLAN Yannis 4ème- combat seniors homme -60kg