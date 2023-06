Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Championnat UNSS de France d’échecs





L’équipe du collège a oscillé entre la 5e et la 10e place malgré un tirage au sort défavorable. Elle a finalement fini 10e sur les 30 académies et sur les 7200 collèges que ces dernières représentent.

"L’intelligence du jeu, l’émotion du sport , il faut savoir que les échecs prennent une place importante à l’UNSS. Les places pour le championnat de France sont très convoitées. Pour y participer, il faut d’abord franchir les phases académiques et interacadémiques. Une performance donc pour le collège Deux Canons qui s’est hissé à la 10ème place" précise encore le Principal.



Une réception aura lieu au mois de novembre prochain pour fêter dignement la performance des élèves.











Les championnats de France d’UNSS d’échecs des collèges et des lycées se sont déroulés du 22 au 24 mai dernier à Montereau en Seine-et-Marne. 26 collèges et 17 lycées étaient en lice. C’est le collège des Deux Canons qui a représenté fièrement les couleurs de La Réunion à cette compétition. « Grace à votre participation, ces élèves ont pu faire ce voyage. Sans vous, ils n’auraient pu ni participer à cette compétition ni vivre cette aventure humaine », précise d’emblée Laurent Brard, Principal du Collège des Deux Canons, qui remercie ainsi le Département de La Réunion pour son soutien financier qui a permis aux collégiens de participer aux championnats de France UNSS d’échecs.L’équipe du collège a oscillé entre la 5e et la 10e place malgré un tirage au sort défavorable. Elle a finalement fini 10e sur les 30 académies et sur les 7200 collèges que ces dernières représentent."L’intelligence du jeu, l’émotion du sport , il faut savoir que les échecs prennent une place importante à l’UNSS. Les places pour le championnat de France sont très convoitées. Pour y participer, il faut d’abord franchir les phases académiques et interacadémiques. Une performance donc pour le collège Deux Canons qui s’est hissé à la 10ème place" précise encore le Principal.Une réception aura lieu au mois de novembre prochain pour fêter dignement la performance des élèves.





Dans la même rubrique : < > Assemblée générale ordinaire de Avere Réunion Appel à projet 2023 : Opération 1ères Pages