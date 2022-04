Sport Réunion Championnat RUN 400 : Règlement et organisation de la Coupe des Team

Le club JAP974 initie la Coupe des Team dans le cadre du Règlement du Championnat RUN400. Son communiqué : Par NP - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 08:26

Parmi les nouveautés mises en place par le club JAP974 pour la saison 2022, la Coupe des Teams semble déjà provoquer un engouement certain. Loin des rivalités US West Coast vs East Coast, l’esprit de corps propre aux adeptes de Run est néanmoins bien implanté à La Réunion.



Bien au-delà des rivalités géographiques très «américaines», les pratiquants de Run se regroupent spontanément au sein de structures sous forme de Team. L’appartenance à un groupe offre de multiples avantages pour chaque concurrent et/ou supporter.



Le premier avantage est technique : le regroupement des informations permet de consolider les préparations de chaque pratiquant en échangeant les data et les réglages testés par l’un ou l’autre.



L’autre avantage est évidemment financier pour chacun. La force du groupe est de peser plus lourd dans la balance face à des fournisseurs et participe ainsi à un effort financier parfois conséquent de ces fournisseurs (textile, consommables, stickers, pneumatiques etc...)



Le team C2 est celui qui héberge le Champion en titre Sautron Mécanique et sa redoutable Audi. Face à lui, Pro Racing, situé à Saint-Joseph, cherchera évidemment à accrocher le titre.



Toutefois les prétendants à cette coupe des Team sont légion : Team Rupteur, ACE Motors, TeamFavelas, ACEPerformance, Team Atimidor font partie des entités comptant déjà nombre de concurrents. Pour former un Team, trois concurrents admis au départ sont nécessaires et les points sont attribués en fonction du résultat scratch (toutes catégories) et par catégorie. En bonus, des points sont accordés selon la représentativité : les Team se voient gratifiés de points conséquents en fonction du nombre d’inscrits. D’ores et déjà, plusieurs Team poussent cet esprit de groupe en faisant réaliser des stickers spécifiques, des textiles (T-Shirts et polos) pour chaque membre. En poussant davantage cet état d’esprit de communauté, des pare-soleils très personnalisés, voire des décos complètes sont attendues sur les lignes de départ. Le tout est plus que la somme des parties est l’adage qui a conduit à cette déclinaison d’une coupe spécifique par JAP974. A l’occasion du RUN400 de Saint-Joseph, les premiers tours de roue sont attendus sur la contournante de Saint-Joseph en partie haute, le dimanche 8 Mai.



Plusieurs nouveautés sont proposées par le club organisateur, permettant davantage de lisibilité pour les spectateurs massés au niveau de la rue des Prunes. La ligne d’arrivée sera ainsi établie juste en face du point spectateurs totalement sécurisé en hauteur de la route.



Afin de proposer un spectacle toujours gratuit attractif aux amateurs de plus en plus nombreux, le JAP974 affine ses procédures avec un cahier des charges et un programme horaire ajustés. Ainsi les journées de RUN400 by JAP974 seront cloisonnées en essais libres, essais chronos, Heat 1, Heat 2, avant les joutes de quart de finale, puis demi-finale et enfin la Finale. Comme lors de chacune de ses éditions, le club s’est entouré de nombreux exposants et fournisseurs afin d’offrir un village accessible au public à proximité immédiate.



Restauration, démonstrateurs, fournisseurs techniques disposeront d’un espace afin de proposer leur services et/ouproduits pour que ce RUN400 by JAP974 soit un spectacle complet et familial. Les engagements seront acceptés jusqu’en date du 2 Mai à 18h dernier carat auprès desorganisateurs. Les RUN400 sont désormais inscrits en catégorie Nationale et permettront d’accepter les véhicules les plus puissants voire des dragsters avant la fin de la saison.