Champigny-sur-Marne today et demain...

La politique sécuritaire de Macron mise à mal... Par Carl Joseph - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 09:58 | Lu 146 fois

Je ne parle pas de J. CASTEX qui dit-on, est là, jusqu'aux régionales... Les Régions regroupent des territoires d'où vient l' homme de circonstance. Le mot " territoires " est prononcé à tout bout de champ. Le concept se veut nouveau et placé en tête de gondole pour appâter le chaland.



Le marketing n' imprime pas. Tout cela reste terne, aucun tilt, les Français s' en détournent et prononcent un "bof" d' agacement

Presque en fin de course dans leur mandat, les Marcheurs sont en compote...

Macron n' arrive pas à recruter pour remplacer les défaillants, propres à diriger un Ministère.



Ce sont les meilleurs chevaux que l' on attèle dit le dicton. Faut- il encore trouver les bons . L' écurie est vide , à part quelques canassons.



La chaîne gouvernementale ne tient pas la route avec les divergences entre le Ministre de l' Intérieur et le Ministre de la Justice.. les logiciels ne sont pas compatibles.



Le "bulldozer" de la politique pénale, jadis défenseur de la veuve et de l' orphelin, vient casser le travail de karcher que veut utiliser le Ministre de l' intérieur.



ATLANTICO, un journal en ligne uniquement qui échappe à l' influence des groupes de médias et des groupes publicitaires dont l' éditorial reflète souvent ce que disent les mals-pensants et autres anticonformistes de la droite ne pensent pas moins.



