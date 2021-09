Communiqué Chambre des métiers et de l’Artisanat : place aux jeunes pour reprendre le flambeau

Par Jismy Moutien - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 10:15

Il y a quelques semaines, j’ai fait savoir publiquement mon souhait de présenter ma candidature à la présidence de la Chambre des métiers et de l’artisanat. Suite à cette annonce, j’étais très agréablement surpris par le nombre d’appels, d’encouragement et de demandes de rendez-vous que j’ai reçus de tout horizon. Beaucoup ont manifesté un réel engouement autour du projet que j’ai élaboré en collaboration avec d’autres amis chefs d’entreprises et experts d’ici et d’ailleurs.



Le volet « Continuité territoriale pour les biens, les marchandises et les services » a reçu l’unanimité des personnes consultées. Il en est de même pour le projet de « synergie efficiente entre les trois chambres consulaires » notamment sur les « préalables à la souveraineté alimentaire ». Tous sont unanimes sur la nécessité de fluidifier et d’optimiser le mécanisme de collaboration entre la Chambre d’agriculture qui assure la production, la Chambre des métiers et de l’Artisanat pour la transformation et la Chambre du Commerce et de l’industrie pour la commercialisation. Cet engouement et cette sincérité des collègues et de tous mes interlocuteurs m’ont conforté dans mon projet.



Mais j’ai été approché aussi par des candidats, enthousiastes, dynamiques, dignes de confiance et qui partagent avec moi les mêmes visions pour l’avenir et le même degré d’attachement et de confiance envers les produits péi et le savoir-faire créole réunionnais.



Les rencontres et les échanges constructifs que j’ai eu avec certains candidats m’ont conforté dans la vision positive et optimiste que je souhaitais incarner. Rassuré que des personnes intègres, compétentes et prêtes à servir la Réunion sont décidées à rehausser la CMA, j’ai finalement décidé de pas me présenter. Il faut laisser la place aux jeunes. Tous ceux qui aspirent au changement doivent unir les forces au lieu de s’éparpiller.



Je ne ferai partie d’aucune équipe mais au fil des échanges avec les autres ressortissants, je pense avoir rempli mes devoirs en partageant mes idées et les expériences que j’ai accumulées au cours de mes 2 mandats. J’avoue aussi qu’avec la période de crise sanitaire et économique que traverse le monde, j’ai envie de me consacrer d’avantage à mes entreprises et de les maintenir en bonne santé. Bon vent aux candidats du changement à la tête de notre noble institution qu’est la Chambre des métiers et de l’Artisanat de la Réunion.

Jismy Moutien







