Chambre de métiers et d'artisanat: "L’apprentissage, voie d’excellence vers l’emploi"

Trop de jeunes demeurent sans emploi ni qualification.



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et son Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat (URMA) proposent à tous les publics, et notamment aux bacheliers, des formations adaptées et performantes, répondant aux besoins des entreprises réunionnaises et aux désirs de réussite professionnelle des jeunes.



A tous ceux qui se retrouvent sans affectation ou qui veulent en finir avec l’orientation subie, la CMA propose une formation, un parcours, un métier, un emploi pérenne et la possibilité de devenir chef d’entreprise.



L’apprentissage, voie d’excellence vers l’emploi, est une opportunité pour tous ceux qui veulent bâtir un projet professionnel.



Près de 80% des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois suivants leur formation, un apprenti sur deux trouve un emploi dans son entreprise d’accueil et 41 % des chefs d’entreprise artisanale ont été apprentis.



Alors, n’attendez pas pour vous rendre à la CMA ou dans l’un de ses 5 centres de formation pour y découvrir les 40 métiers et les 100 diplômes que nous proposons.



Notez également dans vos agendas notre 2ème journée "portes ouvertes" qui se tiendra le 13 septembre prochain.