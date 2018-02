Communiqué Chambre de métiers : Rappel des dispositifs d'aide pour les sinistrés de Berguitta

En complément du 1er communiqué du samedi 20 janvier, le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat rappelle aux entreprises artisanales sinistrées, suite au passage de la tempête tropicale BERGUITTA, l’existence des dispositifs suivants :



1 – L’intervention du fonds de calamités et des catastrophes naturelles du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat :

• Pour les entreprises qui ont subi des dégradations de leur outil de travail,

• Pour les entreprises dont l’activité a été arrêtée suite à la fermeture de la route de Cilaos.



2 - Un accompagnement pour la mobilisation du dispositif de chômage partiel.

3 - Un appui pour la mobilisation des dispositifs d’aide aux entreprises.



Nous invitons les artisans des communes concernées par l’arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles du 1er février 2018 à se rapprocher de l’Antenne Sud en appelant le 0262 96 12 40 ou en se rendant au 65 rue du Père Lafosse à St Pierre.



Concernant la situation spéci que des artisans de Cilaos, des agents de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat seront présents à la Mairie de Cilaos le mardi 6 février 2018 de 9h00 à 16h00. Vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher des services de la Mairie de Cilaos pour la constitution de votre dossier. NP Lu 104 fois





